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Alanyaspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi açıklama!

24.10.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor, Fenerbahçe maçına 3 saatten az bir süre kala resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Alanyaspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi açıklama!

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe maçına sayılı saatler kala resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

İşte Alanyaspor'un açıklaması:

"Aytemiz Alanyaspor Kulübü olarak son dönemde hakem camiası üzerine yapılan sistemli, hakemleri yok etmeye varacak şekilde kasıtlı, bilinçli açıklama ve çalışmaları endişeyle izliyoruz."

"BEDAVA PENALTI, OFSAYTTAN GOL!"

"Özellikle bazı kulüplerin bedava penaltı kazanma, ofsayttan gol atma, kırmızı kartları es geçme gibi sonucu almak için her yolun mubah sayıldığı eskiye dönme isteğinin devam ettiğini son dönemde sürekli gözlemliyoruz. Bu nedenledir ki her maçtan sonra acımasızca bir hakemin düdük asmasının talep edildiği, Merkez Hakem Kurullarının değişmesinin istendiği, TFF yönetiminin sürekli zor durumda bırakılmak istendiğini üzülerek görüyoruz. Bu durum hakemleri etkilemekte bir sonraki maçta özellikle biz Anadolu kulüplerinin maçlarına endişe ile çıkmamıza sebebiyet vermektedir."

"SEVİYELİ VE SAKİN"

"Kulüpler olarak eğer sistemde arızaları giderme konusunda bir katkı yapacak isek bunu masada oturup yapabiliriz. Her maçtan sonra Türkiye Futbol Federasyonuna, Merkez Hakem Kuruluna ve hakemlere veryansın yaparak bunu başaramayız. Tabi ki kulüpler olarak hakkımızı savunmalıyız, savunacağız da. TFF ve hakemlerle ilgili bir açıklama yapacak isek yeri ve zamanında, seviyeli ve sakin bir şekilde bunu ifade etmeliyiz.

Bize göre haklı oldukları konularda TFF ve MHK de çıkıp konulara aydınlık getirecek açıklamaları korkmadan, çekinmeden yapmalı, başta MHK olmak üzere kurullarının özellikle de hakemlerinin arkasında durmalı. Başarısız olanları da saygı ve sevgi çerçevesinde sezon başı ve devre arasında da yol vermelidir."

"KİŞİLERİ DEĞİL SİSTEMİ TARTIŞMALIYIZ"

"Kulüpler olarak marka değerimizin artması, futbolu ileriye taşımak, hakem müessesini ileriye taşımak istiyorsak, kişileri değil, sistemi tartışmalıyız. Kişileri tartışıp, ardından ekran karşısına çıkıp, sistemi tartışıyoruz görüntüsü vermemeliyiz. Bu bize hiçbir şey kazandırmayacaktır.

Kulüp olarak Türk futboluna her anlamda katkı yapmaya hazırız."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Alanyaspor
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