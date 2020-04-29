Alanyaspor'dan ölümünün 1. yılında Josef Sural paylaşımı

Alanyaspor'un 28 Nisan 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından futbolculara 2 gün izin verildi. Futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural, kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı dönüşe geçti. Alanya'daki bir firmadan kiralanan minibüs, 29 Nisan gecesi saat 02.30 sıralarında Alanya'ya bağlı Dinek mevkisi yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi. Kazada Josef Sural, açılan kapıdan yola fırlarken, diğer futbolcular araç içinde savruldu. Başını çarpan ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık bulunan Josef Sural, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ ALTINTAŞ TUTUKSUZ YARGILANIYOR

Kazada sağ kolunda kırık olan Isaac Sackey, parmağında çatlak ve başında darbeye bağlı şişlik bulunan Welinton Souza ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano ve Papiss Demba Cisse de aynı hastanede tedaviye alındı. Olayın ardından tutuklanan minibüs sürücüsü Esat Altıntaş hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. Futbolcular Sackey ve Campos'un şikayetçi olduğu davada Steven Caulker, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse ve Welinton Souza ise şikayetçi olmadı. Sürücü Esat Altıntaş, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Davanın 3'üncü duruşması 11 Şubat'ta Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülürken, duruşmada Altıntaş, beraatını talep etti. Mahkeme, sanık Esat Altıntaş hakkındaki adli kontrol serbestlik şartının yurt dışına çıkış yasağı olarak değiştirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. 26 Mart'ta 4'üncü duruşmanın yapılması gerekirken dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle tüm mahkemeler ileri bir tarihe ertelendi.