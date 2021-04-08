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Alanyaspor'dan tepkilere açıklama: Linç ediliyoruz

08.04.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş’a 3-0 mağlup olduktan sonra eleştirilere maruz kalan Aytemiz Alanyaspor, internet sitesinden yazılı bir açıklama yaptı.

Alanyaspor'dan tepkilere açıklama: Linç ediliyoruz

Süper Lig’in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Beşiktaş’a 3-0 yenildiği maçın ardından eleştirilerin odağı oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada sosyal medya üzerinden yapılan sert eleştirilerin üzücü olduğu belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş karşılaşmasından sonra özellikle sosyal medya üzerinden kulübümüze, teknik heyetimize ve futbolcularımıza yönelik olarak başlatılan, adeta linç boyutuna ulaşan, karalama ve itibarsızlaşmaya yönelik söylem ve iddiaları üzüntüyle gördük. Bir Anadolu kulübü olarak uzun yıllar oynadığımız her ligde şerefimiz ve haysiyetimizle mücadele ederek, herkesin örnek alabileceği türden başarılarımızla bulunduğumuz konuma geldik. Dün akşam bir kez daha gördük ki, futbolun yönü bu ülkede artık başka yerlere gidiyor. Kendi başarısı ve taraftarı olduğu kulüp dışındaki herkes ve her şeyin yok sayılacağı, haklı ya da haksız her türlü kazancın mübah sayılacağı bir noktadayız. Alanyaspor Kulübü olarak bizler, her zamanki gibi maçımıza çıktık, mücadelemizi ettik, kazanacak performansı ortaya koyamadık ve kaybettik. Bu konu bu kadar basitken, kalecimizin yediği gollerden ve atamadığımız gollerden farklı bir anlam çıkarmaya çalışmak, bazı insanların ve birkaç sözde spor insanının ne kadar kötü kalpli olduklarının, insanlıklarının tükenme noktasına geldiğinin en büyük kanıtıdır. Alanyaspor bugüne kadar Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u defalarca yenmiştir. Defalarca da kaybetmiştir. Dünkü maçın da bu maçlardan hiçbir farkı yoktur. 3-4 farklı oyuncumuzun girdiği net pozisyonlar golle sonuçlansaydı belki de aynı insanlar Alanyaspor'a methiyeler düzecekti. Maçtan bir gün önce kaldığımız otele en yakın noktada olduğu için BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığımız ter idmanı daha farklı yerlere çekiliyor. Bugüne kadar kulüpler Dereağzı'nda, Ümraniye'de ve Florya'da ter idmanı yapıp, sayısız maça çıktı. Bunun gündeme gelmesi bile insanların nelerden medet umduğunun göstergesidir. Bu ülkede futbol bakış açısı ve değerlendirmeler skor üzerinden olduğu sürece, futbolumuzun bir milim dahi ileriye gitme şansı yoktur. Bu ligin en iyi oyunlarından birini oynamaya çalışan bir takım olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da şerefimizle ve haysiyetimizle onurlu mücadelemizi her zaman vermeye devam edeceğiz. Dünden beri haksız ve mesnetsiz ithamlarda bulunan kişilere karşı da tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı ifade ediyoruz."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Alanyaspor
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
adam gibi çıkın söyleyin şike yaptık evet diye yoksa alıcağınız ilk galibiyet sıkıntı yaratacak size
Çoğunluk ne diyorsa durum ondan ibaret demekki ????
DERVİŞİN FİKRİ NEYSE ZİKRİ DE O DUR KARAKTER YOKSUNLARINA SORUYORUM 2010-2011 YILINDA SİVAS KALECİSİNİN YEDİĞİ GOLDE DE BU YORUMLARI YAPTINIZ MI ALLAH BELANIZI VERSİN EMİ TÜRK FUTBOLUNU NEREYE GETİRDİNİZ O ZAMAN SİZDEN GİDEN TOPÇULARINIZIN OYNADIĞI RAKİPLERDEN ALDIĞINIZ HER PUAN HARAM (SİZİN ZİHNİYETİNİZE GÖRE) YA BİR KEZ AYNAYA BAKIN BE BİR KEZ DEYİN Kİ BİZ 3 YILDAN BU YANA ÇUVALLA ÇÖP ALDIK, BAŞARISIZ OLDUK ÖZÜR DİLERİZ AMA NE GEREK VAR TARAFTARIN ÖNÜNE NE ATSAN ONA İNANIYOR AYKUTUN YARDIMCILARI HIRSIZ, ÜMİT ÖZAT FETÖCÜ, AHMET ÇAKAR YALANCI DİĞERLERİ SİZİ KISKANIYOR YETAE ARTIK BEEEEEEEEEEEE

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