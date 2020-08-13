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Alanyaspor, Fatih Aksoy, Davidson ve Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 13.08.2020 19:33 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in yeni sezonu için transfer çalışmalarını sürdürürken 3 önemli hamle yaptı. Alanya ekibi, Beşiktaşlı Fatih Aksoy ile 5 yıllık kontrat imzalarken takımın eski oyuncularından Ufuk Ceylan'a 1, Vitora Guimares'li Davidson'a ise 3 yıllık kontrat verdi.

Alanyaspor, Fatih Aksoy, Davidson ve Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı

Süper Lig'de geçen sezonun flaş ekiplerinden olan Aytemiz Alanyaspor, transfer bombalarını arka arkaya patlattı. Kulüp, Vitoria Guimares'ten Davidson Pereira ile 3 yıllık sözleşme imzalarken Beşiktaş'tan Fatih Aksoy ile 5, Yeni Malatyaspor'dan kaleci Ufuk Ceylan ile de 1 yıllık kontrat yaptığını resmen duyurdu.Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, Davidson Pereira ile 3, Fatih Aksoy ile 5, Ufuk Ceylan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı" ifadelerini yer verildi.

"GELECEĞİ PARLAK BİR FUTBOLCU"

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, genç yıldız Fatih Aksoy hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Transferler hakkında konuşan Çavuşoğlu, "Davidson her iki kanatta da oynayabiliyor. Başarılı oacağına inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun. Fatih de geleceği parlak bir futbolcu. Geçen sezon Sivasspor'a büyük katkı sağladı. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz. Bu transfer için Beşiktaş başkanı sayın Ahmet Nur Çebi'ye de teşekkür ediyoruz. Geçen sezon Yeni Malatyaspor'a giden Ufuk Ceylan ise yeniden yuvaya döndü. İyi bir sezon geçirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIM"

Fatih Aksoy, transferinin ardından "Burada olduğum için çok mutluyum. Sözleşmemin uzunluğu bana olan güveni ve inancı gösteriyor. Bana olan bu güvenini boşa çıkarmayacağım" diye konuşurken yeniden takıma dönen Ufuk ise"Öncelikle başkanımıza yönetim kurulumuz hocamıza teşekkür ediyorum. Evime geri döndüm. Bundan dolayı gerçekten çok mutluyum" dedi.Brezilyalı Davidson da "Başta başkanımız olmak üzere transferde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Çok çalışıp bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim Alanyaspor'u hak ettiği yere taşımak için elimizden geleni yapacağız" diyerek transferini yorumladı.

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