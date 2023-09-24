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ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı maç anlatımı!

24.09.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor Fenerbahçe maçı saat ve yayın bilgileri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maçı yakından takip etmek isteyen futbolseverler Alanyaspor Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili maçın tarih, saat bilgilerini araştırdılar. Peki, Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor Fenerbahçe canlı maç ekranı sorgulanıyor. Alanyaspor Fenerbahçe karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. İşte Alanyaspor Fenerbahçe maç detayları...

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı bugün (24 Eylül Pazar) gerçekleşecek. Heyecanlı karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maç, Oba Stadyumu'nda oynanacak.

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE!

Alanyaspor Fenerbahçe karşılaşması Mynet'in canlı maç anlatımı sayfasından anbean takip edilebilecek.

ALANYASPOR FENERBAHÇE CANLI MAÇ ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf, Richard, Janvier, Novais, Efecan, Eduardo, Cordova

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

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