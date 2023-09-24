ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı maç anlatımı!

Alanyaspor Fenerbahçe canlı maç ekranı sorgulanıyor. Alanyaspor Fenerbahçe karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. İşte Alanyaspor Fenerbahçe maç detayları...
Alanyaspor Fenerbahçe maçı bugün (24 Eylül Pazar) gerçekleşecek. Heyecanlı karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.
Alanyaspor Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maç, Oba Stadyumu'nda oynanacak.
Alanyaspor Fenerbahçe karşılaşması Mynet'in canlı maç anlatımı sayfasından anbean takip edilebilecek.
Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf, Richard, Janvier, Novais, Efecan, Eduardo, Cordova
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko