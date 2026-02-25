Bergamo alev alev! Dortmund 2-0’ın rövanşında Atalanta cehenneminden çıkamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off turu rövanş mücadelesinde İtalyan ekibi Atalanta, sahasında Borussia Dortmund’u ağırladı. Signal Iduna Park’taki ilk maçı 2-0 kaybeden ve tur şansı mucizelere bırakılan Raffaele Palladino'nun öğrencileri, taraftarı önünde zoru başardı.

FIRTINA GİBİ GİRDİ! SON SANİYEDE TUR ATLADI...

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Atalanta, henüz 5. dakikada Scamacca ile umutlandı. İlk yarının son anlarında Zappacosta sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi ve toplam skoru eşitledi. İkinci yarıda baskısını artıran İtalyanlar, 57'de Pasalic ile skoru 3-0'a getirirken, 75'de gelen Adeyemi'nin golü Dortmund'u turda tutmak için önemli bir goldü. Fakat Atalanta son dakikada Samardzic'in golüyle Borussıa Dortmund'u eleyerek şampiyonlar ligi'nde son 16'ya yükseldi.

Bu sonuçla Atalanta, toplamda 4-3’lük skorla adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

RAKİBİ BELLİ OLUYOR...

Tur atlayan Atalanta bir sonraki turda Bayern Münih ya da Arsenal'den biri ile eşlecek. Bu eşleşme cuma günü gerçekleşecek kuradan sonra belli olacak.