SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

Bergamo alev alev! Dortmund 2-0’ın rövanşında Atalanta cehenneminden çıkamadı

Bu akşam Bergamo’da tam anlamıyla bir Şampiyonlar Ligi mucizesi yaşandı. İlk maçı Almanya’da 2-0 kaybeden Atalanta, sahasında Borussia Dortmund’u 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Bergamo alev alev! Dortmund 2-0’ın rövanşında Atalanta cehenneminden çıkamadı
Burak Kavuncu

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off turu rövanş mücadelesinde İtalyan ekibi Atalanta, sahasında Borussia Dortmund’u ağırladı. Signal Iduna Park’taki ilk maçı 2-0 kaybeden ve tur şansı mucizelere bırakılan Raffaele Palladino'nun öğrencileri, taraftarı önünde zoru başardı.

FIRTINA GİBİ GİRDİ! SON SANİYEDE TUR ATLADI...

Bergamo alev alev! Dortmund 2-0’ın rövanşında Atalanta cehenneminden çıkamadı 1

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Atalanta, henüz 5. dakikada Scamacca ile umutlandı. İlk yarının son anlarında Zappacosta sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi ve toplam skoru eşitledi. İkinci yarıda baskısını artıran İtalyanlar, 57'de Pasalic ile skoru 3-0'a getirirken, 75'de gelen Adeyemi'nin golü Dortmund'u turda tutmak için önemli bir goldü. Fakat Atalanta son dakikada Samardzic'in golüyle Borussıa Dortmund'u eleyerek şampiyonlar ligi'nde son 16'ya yükseldi.

Bu sonuçla Atalanta, toplamda 4-3’lük skorla adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

RAKİBİ BELLİ OLUYOR...

Bergamo alev alev! Dortmund 2-0’ın rövanşında Atalanta cehenneminden çıkamadı 2

Tur atlayan Atalanta bir sonraki turda Bayern Münih ya da Arsenal'den biri ile eşlecek. Bu eşleşme cuma günü gerçekleşecek kuradan sonra belli olacak.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İtalya'da ortalık karıştı! Galatasaray taraftarlarına sert müdahale...İtalya'da ortalık karıştı! Galatasaray taraftarlarına sert müdahale...
CANLI | Juventus - Galatasaray maç anlatımı!CANLI | Juventus - Galatasaray maç anlatımı!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund son dakika atalanta şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

Araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.