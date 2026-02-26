Juventus'ta Galatasaray maçında Kelly kırmızı kart gördü! Oyundan çıkarken çılgına döndü

Şampiyonlar Ligi'nde bu gece tarihi bir gece yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip İtalya deplasmanında 5-2'nin rövanşında Juventus ile karşılaşıyor. Maçın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyonda gelen kırmızı akrt sarı-kırmızılı takıma derin bir oh çektirdi.

KIRMIZI KART GELDİ!

Juventus'ta savunma oyuncusu Kelly hava topu mücadelesinde yere düşerken, Barış Alper'in ayağının üzerine düştü. Kontrolsüz hareketin cezasını ise ikinci sarı karttan oyundan atılarak gören oyuncu çıldırdı.

VAR DEVREYE GİRDİ!

Juventus'ta Kelly'nin ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart, VAR uyarısıyla direkt kırmızı karta döndü. Hakem pozisyonun çok daha sert bir hareket olduğuna karar verip, sarı kartı iptal etti ve direkt kırmızı kart gösterdi.

ÇILGINA DÖNDÜ!

Bu karar sonrası saha içinde resmen çılgına dönen Kelly, oyundan çıkarkende reklam panolarını tekmeledi.