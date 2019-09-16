Alanyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe lider karşısında!

Fenerbahçe haftanın kapanış maçında lider Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Alanyaspor Fenerbahçe maçı iki takım için de kritik bir öneme sahip. Lige iyi bir başlangıç yapan Alanyaspor evinde Fenerbahçe’den puan ve puanlar alarak liderliğini korumak peşinde. Fenerbahçe de zorlu deplasmanda 3 puan alıp hem bu keskin virajı başarıyla dönmek hem de liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Peki Alanyaspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat kaçta başlayacak? Takımların son durumu ve muhtemel 11’ler nedir?

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig fikstürüne göre Alanyaspor Fenerbahçe maçı saat 20.00’da başlayacak. Karşılaşmayı Halis Özkahya ve ekibi yönetecek. Karşılaşma Türkiy’de beIN Sports 1 ve beIN Sport Connect platformları üzerinden izlenebilecek. Alternatif olarak maçı Mynet’in canlı anlatımından da dakika dakika takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe’de sakatlık sorunları devam eden Emre Belezoğlu, Hasan Ali Kaldırım, Mauricia Isla ve Victor Moses kadroda yer alamıyor. Alanyaspor’da şimdilik sakatlık nedeniyle kadroya giremeyen tek isim Lokman Göz. Yine sakatlıkları bulunan ancak oynayıp oyamayacakları maç saati belli olacak isimler ise Haydar Yılmaz ve Fabrice N’Sakala.