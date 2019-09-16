Alanyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe lider karşısında!

Fenerbahçe haftanın kapanış maçında lider Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Alanyaspor Fenerbahçe maçı iki takım için de kritik bir öneme sahip. Lige iyi bir başlangıç yapan Alanyaspor evinde Fenerbahçe’den puan ve puanlar alarak liderliğini korumak peşinde. Fenerbahçe de zorlu deplasmanda 3 puan alıp hem bu keskin virajı başarıyla dönmek hem de liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Peki Alanyaspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat kaçta başlayacak? Takımların son durumu ve muhtemel 11’ler nedir?
Süper Lig fikstürüne göre Alanyaspor Fenerbahçe maçı saat 20.00’da başlayacak. Karşılaşmayı Halis Özkahya ve ekibi yönetecek. Karşılaşma Türkiy’de beIN Sports 1 ve beIN Sport Connect platformları üzerinden izlenebilecek. Alternatif olarak maçı Mynet’in canlı anlatımından da dakika dakika takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe’de sakatlık sorunları devam eden Emre Belezoğlu, Hasan Ali Kaldırım, Mauricia Isla ve Victor Moses kadroda yer alamıyor. Alanyaspor’da şimdilik sakatlık nedeniyle kadroya giremeyen tek isim Lokman Göz. Yine sakatlıkları bulunan ancak oynayıp oyamayacakları maç saati belli olacak isimler ise Haydar Yılmaz ve Fabrice N’Sakala.
Alanyaspor: Marafona, Tzavellas, Caulker, Welinton, Juanfran, Ceyhun Gülselam, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan Karaca, Cisse
Fenerbahçe: Altay, Ozan Tufan, Jailson, Zanka, Dirar, Tolga Ciğerci, Gustavo, Deniz Türüç, Max Kruse, Rodrigues, Muriqi
MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARIN FORM VE PUAN DURUMU
Fenerbahçe karşılaşma öncesinde 7 puan ve +6 averajla ligin 3. sırasında yer alırken Alanyaspor 9 puan ve +5 averajla 1. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik bir performans gösterirken Alanyaspor 4 galibiyet 1 beraberlik ile başarılı bir grafik çiziyor.
İstatistikler:
Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı altı maçın dördünde gülen taraf Fenerbahçe oldu (1B 1M). Alanyaspor'un bu eşleşmedeki tek galibiyeti, iki takımın son karşılaşmasında geldi.
Süper Lig'de sezona ilk kez üç galibiyetle başlayan Alanyaspor, lig tarihindeki en uzun galibiyet serisini egale etmek için sahaya çıkıyor (Eylül 2018'de dört maç). Alanyaspor'un üç maçlık serisi, aynı
Alanyaspor, Süper Lig'de evinde oynadığı son 12 maçın sadece birinde mağlup oldu (7G 4B) ve bu maçların yarısında kalesini gole kapattı.
Süper Lig'deki son yedi maçının altısını kazanan Fenerbahçe (1B), aynı sayıda galibiyeti bundan önceki 29 lig maçında elde edebilmişti.
Öncesindeki 12 maçlık kazanamama serisinin ardından son üç deplasman maçını kazanan Fenerbahçe, ligde devam eden en uzun dış saha galibiyet serisinin sahibi. Sarı lacivertliler en son 2017/18 sezonunun son beş deplasman maçında bundan uzun galibiyet serisi elde etmişti.
Bu sezon ligde en fazla gol atan iki takım bu maçta karşılaşacak: Alanyaspor ve Fenerbahçe (8'er gol). İki takım aynı zamanda ligde rakiplerine en az şut imkanı veren takımlar sıralamasında Göztepe'nin (23) ardından ikinciliği paylaşıyor (26 şut).
Alanyaspor'un ligde attığı son 16 golün 10'u ve Fenerbahçe'nin ligde kalesinde gördüğü son altı golün tamamı maçların ilk yarılarında geldi.
Fenerbahçe bu sezon ligde topa en fazla sahip olan (%68,6), en fazla net gol pozisyonuna giren (17) ve isabetli şut çeken takım (21).
Bu sezon ligde en fazla isabetli şut çeken üç oyuncunun ikisi bu maçta karşılaşacak: Junior Fernandes & Vedat Muriqi (7'şer).
Süper Lig'de sezonun ilk üç haftasında en fazla isabetli pas atan oyunu Fenerbahçeli Jailson (254).
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