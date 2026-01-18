Alanyaspor-Fenerbahçe maçı Süper Lig'de bu sezonun ilkini yaşattı!

Süper Lig'in 18.haftasında Fenerbahçe Alanyaspor'a konuk oldu. İki takımda maça hızlı başlarken, karşılıklı ataklar ve goller maça damga vurdu. 10 dakika içinde gelen goller ise bu sezon bir ilki yaşattı.

ALANYASPOR KISA SÜREDE GOLÜ BULDU!

Ev sahibi Alanyaspor maça çok hızlı başladı ve ceza sahası dışından Hadergjonaj'ın sert vuruşunda harika bir gol bularak maçta 1-0 öne geçti.

FENERBAHÇE DENGEYİ BULDU!

Sağ kanattan gelişen atakta Musaba'nın ceza sahasına gönderdiği topta Talisca'nın vuruşunda top ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.

SEZONUN İLKİ OLDU!

Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşması bu sezon Süper Lig'in ilk 10 dakikaları baz alındığında skorun 1-1'e geldiği ilk maç oldu.

TALISCA FORMUNUN ZİRVESİNDE...

Anderson Talisca'nın, Süper Lig'de son üç maçtaki performansıyla dikkat çekti. Brezilyalı yıldız oyuncu son 3 maçta 4 gol ve 1 asist yaparak ön plana çıktı.