Alanyaspor-Fenerbahçe maçı Süper Lig'de bu sezonun ilkini yaşattı!

Fenerbahçe Süper Lig'in 18.haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olurken, maçta 6 dakikada gelen 2 gol bu sezona damga vurdu. Alanyaspor karşılaşmada 4.dakikada Hadergjonaj ile öne geçerken, Fenerbahçe 9'da Talisca ile cevap verdi.

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı Süper Lig'de bu sezonun ilkini yaşattı!
Burak Kavuncu

Süper Lig'in 18.haftasında Fenerbahçe Alanyaspor'a konuk oldu. İki takımda maça hızlı başlarken, karşılıklı ataklar ve goller maça damga vurdu. 10 dakika içinde gelen goller ise bu sezon bir ilki yaşattı.

ALANYASPOR KISA SÜREDE GOLÜ BULDU!

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı Süper Lig de bu sezonun ilkini yaşattı! 1

Ev sahibi Alanyaspor maça çok hızlı başladı ve ceza sahası dışından Hadergjonaj'ın sert vuruşunda harika bir gol bularak maçta 1-0 öne geçti.

FENERBAHÇE DENGEYİ BULDU!

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı Süper Lig de bu sezonun ilkini yaşattı! 2

Sağ kanattan gelişen atakta Musaba'nın ceza sahasına gönderdiği topta Talisca'nın vuruşunda top ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.

SEZONUN İLKİ OLDU!

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı Süper Lig de bu sezonun ilkini yaşattı! 3

Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşması bu sezon Süper Lig'in ilk 10 dakikaları baz alındığında skorun 1-1'e geldiği ilk maç oldu.

TALISCA FORMUNUN ZİRVESİNDE...

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı Süper Lig de bu sezonun ilkini yaşattı! 4

Anderson Talisca'nın, Süper Lig'de son üç maçtaki performansıyla dikkat çekti. Brezilyalı yıldız oyuncu son 3 maçta 4 gol ve 1 asist yaparak ön plana çıktı.

