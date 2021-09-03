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Alanyaspor, Galatasaray'dan Emre Akbaba'yı kiraladı

03.09.2021 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor, Galatasaraylı orta saha oyuncusu Emre Akbaba'nın kiralık transferi için prensip anlaşmasına vardı.

Alanyaspor, Galatasaray'dan Emre Akbaba'yı kiraladı

Alanyaspor, eski futbolcusu Emre Akbaba'nın transferi için Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Turuncu - lacivertliler, bu transferde mutlu sona ulaştı. Alanyaspor, Galatasaray'da forma giyen Emre Akbaba ile prensip anlaşmasına vardı.

MAAŞINI ALANYASPOR ÖDEYECEK

28 yaşındaki oyuncu, eski kulübü Alanyaspor'da 1 yıl kiralık olarak forma giyecek. Akbaba'nın yıllık maaşını Alanyaspor ödeyecek.

86 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ

Bir önceki sezon, 19 maçta forma giyen Emre Akbaba; bu yıl 3 maçta sahaya çıkarken sadece 86 dakika sahada kaldı. 2018 yılında Alanyaspor'dan 4 milyon Euro bedelle transfer edilen Akbaba, 86 dakikalık periyotta gol veya asist yapamadı.

(Ajansspor)


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Galatasaray Futbol Kulübü Alanyaspor Emre Akbaba
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