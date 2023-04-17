Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak. Alanyaspor Galatasaray maçı ile ilgili tüm ayrıntılar merak konusu olurken birçpok kişi internette araştırma yapıyor. İşte, Alanyaspor Galatasaray maçının canlı yayın bilgileri...

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Galatasaray maçı 18 Nisan 2023 Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

Maç, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

SARI KIRMIZILILARDA 5 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçı öncesinde 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira Alanyaspor Galatasaray maçında sarı kart görmeleri halinde 31. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak.

Öte yandan Sarı Kırmızılılar, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı 27 karşılaşmada 21 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 66 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.

lanyaspor da Süper Lig'de oynadığı 28 karşılaşmanın 8'ini kazanırken, 8'inde berabere kaldı, 12'sinde ise mağlup oldu. 32 puana sahip Akdeniz ekibi, averajla 11. sırada yer alıyor.

