Alanyaspor galibiyet golünü bulamadı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in son 5 maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alarak sadece 4 puan toplayabildi. En son 12. haftada evinde Beşiktaş'ı yenen turuncu yeşilli takım, karşılaşmalarda üstün bir oyun ortaya koymasına rağmen aradığı galibiyet golünü bir türlü bulamıyor. Yukatel Denizlispor maçında topla oynamada yüzde 80 üstün oynayan, dünkü Yeni Malatyaspor maçında ise yüzde 71 oranla topla oynayan Alanyaspor, 3 puanı getirecek golü atamadı.

Genel olarak maçlarda iyi bir performans ortaya koyan, tüm spor otoriteleri tarafından sahadaki performansıyla beğenilen Alanyaspor, son haftalarda istediği oyunu ortaya koysa da aradığı golleri bulamadı. 2020-2021 sezonunda topla oynama yüzdesi yüzde 57,4 ile en yüksek takım Alanyaspor olurken, kalesinde gördüğü 9 golle halen en az gol yiyen takım konumunda. Son 5 maçta rakip filelere 4 gol atabilen turuncu yeşilliler kalesinde 6 gol gördü. Uzun süre kalesini gole kapatmış olan Akdeniz temsilcisi 14 haftada yediği 9 golün 6'sını son 5 maçta gördü.