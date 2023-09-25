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Alanyaspor galibiyetinin ardından, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan şaşırtan açıklama! "Bazı kararlar veriliyor, bazı şeyler yaşanıyor"

25.09.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a konuk olurken, Sarı-Lacivertliler rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Karşılaşmanın ardından konuşan İsmail Kartal mücadeleye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kartal açıklamasında alınan bazı kararlara anlama veremediğini söylerken, yönetimin konuyla alakalı açıklama yapacağını düşündüğünü söyledi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Alanyaspor maçının ardından şu ifadeleri kullandı:

"TÜM PLANLARIMIZ TUTTU"

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"Maçtan önce söylediğim gibi, rakibimizi iyi analiz ettik. Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk ama tüm planlarımız tuttu. Birkaç tane gol olabilecek pozisyon vardı özellikle ilk yarıda. 43. dakikada öne geçtik. İkinci yarıda da gol olabilecek pozisyonlarımız vardı. Daha farklı bir şekilde de galip ayrılabilirdik. Rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermedik. İstatistiklerde üstünlüğümüz var. İyi mücadele edildi. Burada da 3 puan alarak yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

"NASIL OLUYOR?"

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Galibiyet 12'ye, 15'e çıkmış, bunlara bakmıyoruz. Maç maç en iyi şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Başakşehir maçına az bir süre var. Yine en iyi şekilde Başakşehir maçına da hazırlanacağız. Ben bugüne kadar çalıştığım tüm kulüplerde hakemler hakkında konuşmadım. Yine konuşmak istemiyorum. Ama bazı kararlar veriliyor... Nasıl oluyor? Bazı şeyler yaşanıyor. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Bu konuyla ilgili yönetim bir açıklama yapar diye düşünüyorum. Çok fazla bu konulara girmek istemiyorum.

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