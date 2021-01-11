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Alanyaspor-Kasımpaşa: 1-2 (Maç sonucu)

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 11.01.2021 21:11 | Son Güncelleme

Kasımpaşa, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Alanyaspor-Kasımpaşa: 1-2 (Maç sonucu)

Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa karşılaştı.

Alanya'daki maçı konuk ekip 2-1 kazandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 22'de Armin Hodzic ve 33'te Yusuf Erdoğan attı.

Aytemiz Alanyaspor'un golünü 39'da Tasos Bakasetas (penaltı) kaydetti.

Kasımpaşa'da Oussama Haddadi, 25'te kırmızı kart gördü.

Ligde 4 maç (1 beraberlik, 2 yenilgi) sonra kazanan teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki Kasımpaşa, puanını 22'ye çıkardı.

Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Aytemiz Alanyaspor ise 30 puanda kaldı.

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