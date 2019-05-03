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Alanyaspor - Konyaspor ve Trabzonspor - Kayserispor maçlarının saati değişti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 03.05.2019 17:48 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 31. haftasındaki Alanyaspor - Konyaspor ve Trabzonspor - Kayserispor maçları saat 20:00'den 20:30'a alındı.

Alanyaspor - Konyaspor ve Trabzonspor - Kayserispor maçlarının saati değişti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor ve Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor maçları saat 20:00'den 20:30'a alındı.

Süper Lig'in 31. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçların programı şöyle:

20:30 Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor (Alper Ulusoy)
20:30 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor (Fırat Aydınus)


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Alanyaspor - Konyaspor trabzonspor kayserispor

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