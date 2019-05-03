Alanyaspor - Konyaspor ve Trabzonspor - Kayserispor maçlarının saati değişti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor ve Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor maçları saat 20:00'den 20:30'a alındı.
Süper Lig'in 31. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçların programı şöyle:
20:30 Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor (Alper Ulusoy)
20:30 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor (Fırat Aydınus)
Mustafa Cengiz'e hakem yanıtı
Ahmet Ağaoğlu'ndan F.Bahçe'ye gönderme
Şenol Güneş'ten derbi yorumu
Şanlıurfaspor'a haciz şoku
Joao Pereira'dan kötü haber
UEFA resmen açıkladı! Türk takımları...
Volkan Demirel'in cezası belli oldu
Ersun Yanal'dan Emre ve Merih açıklaması
Yıldız futbolcu o şehirde görüntülendi
Mustafa Cengiz'den MHK'ye kura önerisi
Galatasaray transfer için masaya oturdu
Bayern fırsat tepti!
Menemen Belediye'den tarihi başarı!
Spor Toto 1. Lig'den dünya devine imzayı attı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum