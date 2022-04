Alanyaspor-Sivasspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, son dakikada attıkları golle galip geldikleri için çok sevindiklerini söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta beklemedikleri bir hatadan gol yediklerini söyledi.

Bu golden sora oyundan kopmadıklarını anlatan Çalımbay, "Maç ilerledikçe daha da iyi oynamaya başladık. Özellikle maçın ilk yarısının sonlarına doğru gol ve çok güzel pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda yine aynı şekilde hem defansımızı yaptık hem ileride ataklarımız oldu. On kişi kalmamıza rağmen mücadeleden hiç kopmadık. Çok güzel bir maç oldu. Son dakikada attığımız golle galip gelmek çok güzel bir şey." diye konuştu.

- "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

Çalımbay, kupanın ilk yarısını oynadıklarını unutmadıklarını ve maçın ikinci yarısını da Sivas'ta yapacaklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Biz bugün maçın başından sonuna kadar disiplinli oyunumuzu bozmadık. Alanyaspor'un nasıl bir oyun sistemi olduğunu biliyorduk ve çok dikkat etmemiz gerekiyordu. Oyuncularımız çok da dikkatli oynadı. Maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele ettiler. Bana göre hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. On kişi kaldıktan sonra Alanyaspor'un atakları geldi. O anda da kalecimiz, defansımız ve oyuncularımız mükemmel direnç gösterdi. İyi bir galibiyet ama dediğim gibi bu sadece ilk maçtı. Bu maç ne olursa olsun, her zaman sonuç ikinci maçta belli olacak. İkinci maça daha iyi hazırlanıp, işi bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."