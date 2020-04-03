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Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut Fenerbahçe'ye gidecek mi?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.04.2020 17:49 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı teknik direktörü hakkında çıkan Fenerbahçe iddialarına cevap verdi.

Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut Fenerbahçe'ye gidecek mi?

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı çalıştırıcı beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmadığını belirten tecrübeli isim, Fenerbahçe iddialarına da cevap verdi.

LİGLERİN EN ERKEN HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK OLMASIYLA İLGİLİ SORUYA

Erol Bulut, "Futbolcularımıza program vermiştik evde çalışmalarıyla ilgili. Bazıları da tesislere geliyordu. Futbolcuları her gün bireysel antrenmana tabi tutamayız, yeni bir program yaptık" ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULARIN HAZIR OLMAK İÇİN KAÇ HAFTAYA İHTİYACI VAR

Erol Bulut, "2 hafta dinlenip, ondan sonra antrenmanlara yavaş yavaş hazırlamamız gerekiyor. Düşüncem liglerin biraz daha erken başlayabileceğiydi ama burada en önemlisi sağlık. 3 haftalık antrenman yapmamız gerekiyor futbolcuları iyi şekilde hazırlamamız açısından. Temmuz sonuna doğru bitirilir gibi düşünüyorum. Bazı haftalar çift maç oynanabilir. Kupa da var tabii." dedi.

BOL BOL MAÇ İZLİYORUM

Erol Bulut, "Ailemize çok fazla vakit ayıramıyoruz normalde. Ona vaktimiz oluyor. Bol bol maç izliyorum. 'Daha iyisini nasıl yapabiliriz?'i araştırıyorum." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE GİDECEK Mİ?

Erol Bulut, "Taraftarlar, sağ olsun yakıştırıyorlar. 4 yıl formasını terlettiğim bir takım. Şu an A. Alanyaspor'un teknik direktörüyüm ve buranın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Maçları oynayıp, bitirdikten sonra kariyerimin hangi tarafa gideceğini göreceğiz. Burası mı olur, başka bir takım mı olur, yurt dışı mı olur... Onu bugün söyleyemem. En üstü, büyük takımlar. Avrupa'da başarılı olabilmek, kupalar kazanmak. Bu tabii ki bugünden, yarına olan bir şey değil, plan gerekiyor. Türkiye'de de, Avrupa'da da olabilir. Kupada yarı finaldeyiz. İnşallah sonunda final-kupa olur. Ligde de 6.'yız. Maksimum puan alıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.


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