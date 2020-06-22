Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'tan iddialı açıklama

Alanyaspor'un başarılı çalıştırıcısı Erol Bulut, Trabzonspor'a karşı kazanmak istediklerini söyledi.

"İLK 5'TE OLMAK İSTİYORUZ"

Erol Bulut, "Biz ilk 5'te olmak istiyoruz. Bu sebeple Trabzonspor maçını kazanmak istiyoruz. Trabzon'daki maçta çok pozisyon yakalayıp değerlendirememiştik. Penaltı pozisyonundan kaybetmiştik. İnşallah bugün yakalayacağımız pozisyonları değerlendirip, kazanacağız." dedi.

