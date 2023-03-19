Alanyaspor'un golcüsü Fenerbahçe karşısında bir ilki başardı! Efthimis Koulouris Henüz 4. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi... Sarı-Lacivertliler'e büyük şok

Süper Lig'in 26'ncı haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Lider Galatasaray'ın puansız kapattığı haftada hata yapmak istemeyen Sarı-Lacivertliler, karşılaşmanın henüz 4'ncü dakikasında büyük bir şok yaşadı.

4'NCÜ DAKİKADA GOL!

Dakikalar 4'ü gösterdiği esnada sol kanatta topla buluşan Ivan Cavaleiro'nun ortasında topla buluşan Efthimis Koulouris, yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem Candaş Elbil'in bayrağı ile ofsayt olarak değerlendirilen pozisyon, VAR incelemesi sonucunda geçerli sayılırken, Fenerbahçe rakibi karşısında henüz 4. dakikada 1-0 yenik duruma düştü.

İLK GOLÜNÜ ATTI!

Alanyaspor'un Avusturya ekibi Lask'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki golcü, Süper Lig'deki ilk golünü Fenerbahçe'ye karşı atarken, Sarı-Lacivertliler bu sezon kalesinde en erken golü gördü.

