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Alanyasporlu Juanfran'dan iyi haber

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 18.10.2019 14:51 | Son Güncelleme

Sol diz çapraz bağ ameliyatı geçiren Alanyaspor'un başarılı stoperi Juan Francisco Moreno Fuertes, bir an önce sahalara dönmek için 19 gündür sıkı bir şekilde çalıştığını belirtti.

Alanyasporlu Juanfran'dan iyi haber

Geçtiğimiz günlerde sol diz çapraz bağ ameliyatı geçiren Alanyasporlu futbolcu Juanfran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir an önce sahalara dönüp takımla birlikte başarılara imza atmak için çok iyi çalıştığını belirtti.

Takımıyla gurur duyduğunu kaydeden başarılı futbolcu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Benim için bu zor günlerde hayallerimin kısa sürede olsa da bittiğini kabullenmek gerçekten çok zor oldu. Bulunduğum süre içerisinde Alanya kültürü ve insanlarını çok sevdim. Maçlarda söylenen İstiklal Marşı'na olan saygıya ve statlardaki futbola duyulan tutkuya hayran kaldım. Ayrıca başkanımızın iletişim tarzı ve yaptıklarıyla Alanyaspor’u her geçen gün daha da yukarıya taşıması beni çok etkiledi. Hocamızla, teknik ekibiyle ve tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü her maçı kazanmak için ellerinden gelenin hepsini sahaya yansıtıyorlar. 19 gündür sahalara daha güçlü dönmek ve Türkiye’de geçireceğim her güzel gün için çok sıkı çalışıyorum. En kısa zamanda görüşeceğimize ve hep birlikte tarih yazacağımızdan eminim."

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