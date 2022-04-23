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Alanya'ya Estonya'dan gelen turist kafilesi törenle karşılandı

23.04.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'ya Estonya'dan gelen turist kafilesi törenle karşılandı

Antalya'nın Alanya ilçesine Estonya'dan 180 kişilik turist kafilesi geldi.

Alanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallin'den havalanan SmartLynx Havayollarının A320 tipi uçağı Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na 180 yolcusuyla indi.

Karşılama töreninde turistlere çiçek ve lokum verildi, ikramlarda bulunuldu.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, yaptığı açıklamada, yaz boyunca 22 uçuş düzenleyecek firmaya teşekkür etti.

Bölgeye hayırlı ve uğurlu olsun temennisinde bulunan Yüksel, "Misafirlerimize hoş geldiniz diyor, yaz boyunca Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na uçuş yapacak olan firma yetkililerine de teşekkür ediyoruz." dedi.

Estonyalı turistler, daha sonra tatillerini yapmak üzere havalimanından ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Estonya

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