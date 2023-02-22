Alanya'ya gelen 3 bin 612 depremzedeye sağlık hizmeti verildi

Karahan, AA muhabirine, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından bölgeye gidecek gönüllü sağlık ekibi listesini İl Sağlık Müdürlüğüyle paylaştıklarını söyledi.

Bu kapsamda 18'i sağlık personeli, 8'i doktor olmak üzere 30'a yakın personelin, UMKE ve diğer ekiplere katılmak üzere intikalini sağladıklarını belirten Karahan, "İlk giden grubumuz Kahramanmaraş'a ulaştı. Buradaki ekip arkadaşlarıyla Elbistan Devlet Hastanesinde program yaparak ikinci gün sağlık hizmeti vermeye başladılar. Ekiplerimiz daha buradan gitmeden sahada ne şekilde kontrolleri yapacakları, sahanın dizaynında nasıl yer alacakları, kırmızı alan, triaj, ameliyat ekiplerini belirleyerek gittiler. Oradaki hizmetlerini de günlük bize sundular." dedi.

Karahan, eş zamanlı olarak Alanya'nın, hızlı bir şekilde gelecek hastalar için de hazırlığa başladığını dile getirerek, ilk günden itibaren 3 kliniği direkt depremzede servisine çevirdiklerini kaydetti.

Hastanelerinde acil olmayan ameliyatları durdurduklarını anlatan Karahan, depremzedelere acil müdahale için ek bir sistem oluşturduklarını aktardı.

Karahan, acil ve triaj servisine gelen hastaları beklemeden hızlı şekilde ameliyata veya ilgili müdahale kliniğine aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Göçük altında kalıp uzun süre travmaya maruz kaldıkları için böbrek yetmezliği gibi durumlar için bir hareket planı sergiledik. Diyalizlerin uygulanması için ekip oluşturduk. Beraberinde diğer kurumlarımızla iletişime geçerek, depremzedelerin tedavi sonrası nereye yerleştirileceği, gerekli ihtiyaçların karşılanması açısından da programımızı gerçekleştirdik. Hem depremzedelere hem de ilçede sağlık hizmeti alan bütün vatandaşlara 350 yatak kapasiteli bir hastanene olmamıza rağmen eksiksiz hizmet vermeye çalıştık."

"İLÇEDE 40 BİN DEPREMZEDE VAR"

Karahan, ilçede yaklaşık 40 bin depremzede bulunduğunu belirterek, "Hastanemize gelen 3 bin 612 depremzedeye sağlık hizmeti verdik. Bir kısmı yoğun bakımda, bazıları ameliyat olmak koşuluyla bir kısmı da ayaktan tedavi hizmeti alarak tedavilerini gördü. Ayrıca ekipmanlarımızı da sahaya alarak sadece hastane içinde değil yurtlara, evlere yerleşen depremzedelerimize de hizmet götürmeye çalıştık." dedi.

Bunun dışında kronik hastalığı olan birçok hastaya da hizmet verildiğini aktaran Karahan, şöyle konuştu:

"Kemoterapi alan, diyalize giren hastalarımız için ek mesailer planlanarak, ek birimler oluşturuldu. Onlara da hizmet vermeye devam ettik. Dahası bu bir travma olduğu için psikolojik yanlarını da düşündük. Gerek erişkin psikiyatri, gerekse çocuk psikiyatri hekimlerimiz bir yandan yurtlarda da bir denetleme yaparak, oradaki hastaları veya depremzedelerimizi değerlendirdi. Hem de burada bir travma polikliniği oluşturarak buraya randevusuz da hastalarımızın direkt başvurmasını ve bizden destek almaları için eylem planımızı gerçekleştirdik."

