Alaplı’ya 14 Milyon lira Fındık destek parası

Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, fındık alan bazlı destek ödemeleriyle, ilçeye 14 Milyon lira sıcak para gireceğini, çiftçiye, esnafa, tüccara ve her kesime can suyu olacağını söyledi.

Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu yaptığı açıklamada, alan bazlı gelir desteği ödemelerinin 20 Mart 2020 tarihinde başlayacağını ve 10 Nisan 2020´de son ödemenin gerçekleşeceğini belirtti. Alan bazlı gelir desteği ödemesinin fındık üreticilerinin TC kimlik numaralarının son hanelerine göre ödeneceğini belirten Türkoğlu, ödemelerin üç grup halinde yapılacağını kaydetti.

Şeref Türkoğlu, "Alaplı´da bu sene 8 bin fındık üreticisi alan bazlı gelir desteği ödemesinden faydalanacak. Ödemeler TC kimlik numaralarının son rakamlarına göre yapılacak. Buna göre kimlik numarası 0 ve 2 ile bitenler 27 Mart, 4 bitenler 3 Nisan, 6 ile 8 bitenler ise 10 Nisan tarihinde ödemelerini alacaklar. İlçeye 14 Milyon lira sıcak para girecek. Bu para çiftçiye, esnafa, tüccara ve her kesime can suyu olacak, ilçe ekonomisi rahat bir nefes alacak." şeklinde konuştu.