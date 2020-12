Alaşehir’de pazar yerleri kapatıldı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından pazar yerlerinin kapatılmasına karar verildi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde korona virüs salgından vatandaşları korumak amacıyla salı günleri kurulan üretici pazarı, Şeyh Sinan Pazarı, cuma günleri kurulan semt pazarı, pazar günleri kurulan Yeni Mahalle Pazarı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kapatıldı. Alaşehir Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Koranavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla bakanlığın aldığı önlemler kapsamında, hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kural ve önlemleri uygulamaya koydu. Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm dünyada ve özellikle Avrupa’da hızlı bir artış yaşandığı ve ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görülmektedir. Bu çerçevede 7 Aralık 2020 tarihinden itibaren, salı günleri kurulan kapalı pazar yerinde kurulan üretici (köylü) pazarı, Şeyh Sinan Mahallesi Pazarı, cuma günleri Soğuksu Mahallesi’nde kurulan Cuma Pazarı, pazar günleri kurulan, Yeni Mahalle Pazarının kapatılmasına karar verildi. Her mahallede olacak şekilde “30 adet veya üzeri” sabit manav tezgahının (belediye tarafından kura ile belirlenecek) Alaşehir Belediyesince belirlenecek yerlerde açılmasına, kapalı pazar yerinde hafta içi 5 gün süreyle açık kalmasına, kırsal mahallelerde kurulan tüm pazarların hafta içi 5 gün süreyle açık kalacak. İlçe merkezindeki kapalı Pazar yerinde hafta içi her gün kura ile belirlenecek 70 manav esnafının işyerini açmasına ve pazar yeri içerisinde en fazla 140 kişinin bulunmasına, Kapalı Pazar yerinin manifaturacılar bölümünde haftanın pazartesi, çarşamba, perşembe günleri 80 üretici pazarı esnaflarının işyerlerini açmasına ve pazar yeri içerisinde en fazla 180 kişinin bulunmasına karar verildi"