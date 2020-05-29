Galatasaray, Pazartesi gününden itibaren maske satışına başlayacak

Galatasaray'dan ilginç bir girişim hamlesi geldi. Daha önce Barcelona'nın yaptığı "logolu maske satışı" hamlesi bu kez sarı kırmızılı ekipten geldi. Yapılan açıklamaya göre; Pazartesi'den itibaren logolu maske satışının yapılacağı açıklandı.



