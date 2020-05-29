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Galatasaray, Pazartesi gününden itibaren maske satışına başlayacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.05.2020 23:06 | Son Güncelleme

Galatasaray, Pazartesi gününden itibaren logolo maske satışına başlanacağını açıkladı.

Galatasaray, Pazartesi gününden itibaren maske satışına başlayacak

Galatasaray'dan ilginç bir girişim hamlesi geldi. Daha önce Barcelona'nın yaptığı "logolu maske satışı" hamlesi bu kez sarı kırmızılı ekipten geldi. Yapılan açıklamaya göre; Pazartesi'den itibaren logolu maske satışının yapılacağı açıklandı.

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