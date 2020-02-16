Albert Riera: Türkiye'den teklif aldım

Galatasaray'ın eski futbolcusu Albert Riera, Rus basınına açıklamalarda bulundu.
İşte Riera'nın açıklamaları;
Gelecekte ne olacağını bilmiyorum, şu anda teknik direktörlük lisansımı almış durumdayım. Teklif bekliyorum. Teknik direktör olmanın, oyunculuktan daha da zor olduğunu biliyorum. Oyuncular uzun süreli sözleşmeler imzalıyor ancak teknik adamlar her an gönderilebilir.
Hayalim üst düzey seviyede İspanya'da çalışmak ama bunun için hazırlıklı olmalıyım. Rusya'da da çalışabilirim, destekte bulunabilirim. Belki de bir takımda yardımcı antrenör olabilirim. Birkaç kulüple görüşüyorum, yakın zamanda bir şeyler sonuçlanır.
Türkiye'den ve Yunanistan'dan teklifler aldım. Genç bir antrenör olarak, İspanya'da da bazı temaslarım oluyor ve oraya da gidebilirim.
Benim takımlarım, topun kontrolünü öncelikle elinde tutar, rakip yarı alanda oynar ve sürekli baskı yapar. Oyuncular sahnenin bir numaralı aktörleri olur.
Rusya benim ikinci evim. Çok iyi çorbalar var, beğeniyorum, İspanya'da böylesi yok. Rus insanları da çok yakın. Rusya'da soğuğu seviyorum, egzotik bir hava katıyor. İnsanlar sözünü tutuyor, Avrupa'da çok bulabileceğin bir şey değil bu. Ayrıca çok çeşitli bir de mutfakları var.
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