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Aldatan eski sevgilisinden düğünde intikam aldı

21.09.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski sevgilisinin düğünde şarkı söylemek için çağrılan Alexandra Starr, söylediği şarkıyla kendisini aldatan sevgilisinden intikam aldı.

Aldatan eski sevgilisinden düğünde intikam aldı

Kaliforniyalı genç şarkıcı Alexandra Starr, geçtiğimiz günlerde solistliğini yaptığı grup ile bir düğünde sahne almak üzere çağrıldı.

Ancak şarkı söylemek için çağrıldığı düğünün eski sevgilisine ait olduğunu öğrenince işler değişti. Çünkü düğününde sahne alacağı damat, kendisini aldatan eski sevgilisiydi. 5 senedir birlikte olduğu sevgilisinin kendisini aldattığını söyleyen şarkıcı, çağrıldığı düğünü intikam için mükemmel bir fırsat olarak gördü.

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Şarkıcı, internette viral olan intikam hikayesini TikTok hesabından paylaştı.

ESKİ SEVGİLİSİ OLDUĞUNU BİLMİYORDU

Çiftin ilk dansı esnasında yüzünü gizli tutan şarkıcı, kimliğini açığa çıkarmadı. Müstakbel eşiyle ilk dansını eden damat, şarkıyı söyleyen kişinin eski sevgilisi olduğundan habersizdi. John Legend'tan romantik All of Me şarkısını söyleyen Starr, düğünün modunu yeni bir şarkıyla tamamen değiştirdi.

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Romantik ilk dans bittikten sonra sahneye çıkan şarkıcı, country müzik yıldızı Carrie Underwood’un “Before He Cheats” (Aldatmadan Önce) adlı şarkısını söylemeye başladı. Şarkıcıyı bir anda sahnede gören çift ise gözlerine inanamadı.

Şarkıda aldatılan bir kadının eski sevgilisinden aldığı intikamlar dile getiriliyor. Şarkıda "Belki aldatmadan önce bir daha düşünür" sözleri geçiyor.
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Düğün konuklarından biri Starr’ı sahneden indirmeye çalıştı. Sahneden inen şarkıcı, eline aldığı su dolu bardağı damadın üzerine fırlattı ve düğünü terk etti.


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Anahtar Kelimeler:
düğün
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