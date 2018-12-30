TREND

Aldatan eşlerin peşinde kılıktan kılığa giriyorlar

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 30.12.2018 10:22 | Son Güncelleme

Bursa'da kurduğu dedektiflik bürosu ile aldatılma şüphesi üzerine eş takibi, personel ve iş ortağı araştırması, ebeveynlerin çocuklarını takip gibi işler yapan Burçin Doğan, 10 kişilik ekibiyle kılıktan kılığa girerek fiziki ve teknik izleme yapıyor.

Aldatan eşlerin peşinde kılıktan kılığa giriyorlar

Kentte 6 yıl önce dedektiflik bürosu açan Burçin Doğan, eşlerini aldatma şüphesi olan kişilerin takibi, personel ve iş ortağı araştırması, ebeveynlerin çocuklarını takip gibi işleri, 10 kişilik ekibiyle yürütüyor. Dedektifler, motokurye, tesisatçı, kargocu, taksici kılığına girerek büyük bir titizlikle teknik ve fiziki takip yapıyor.

Küçük bir elektrikçi dükkanı varken, 6 yıl önce aklına gelen fikri hayata geçirip, dedektiflik bürosu kurduğunu belirten Burçin Doğan, Bursa'da bir ilk olduğunu, Türkiye'de ise yasal olmayan yollar ile bu işi yapan birkaç kişinin olduğunu söyledi. Doğan, ''Soruşturma faaliyetleri üzerinde, kişi ve kurumlara özel çalışıyoruz. İnsanların ulaşmak istediği bilgilere daha kolay ulaşmasını sağlıyoruz. İşimizi yasal çerçevede yaparak kanunlara uymaya özen gösteriyoruz. Farklı talepler gelebiliyor. Sadakatsizlik, kayıp kişiler, borçlu, alacaklı gibi dosyalar geliyor. Öğrenci aileleri de başvuruyor. Aile, üniversitede okuyan öğrencisinin ne yaptığını bilmek istiyor. Kalabalık bir ekibimiz var. Bize yol gösteren emekli polis memurlarımız var. Bütün personelimiz eğitim alıyor. Kanunlara aykırı hareke etmemek ile birlikte fiziki takip ve sosyal medya takibi yapıyoruz. Bazı dosyalarda izin alarak teknik takip de yaptığımız oluyor. Ücretlendirmemizi günlük bazda yapıyoruz. Kişi ve takip gününe göre fiyat tarifemiz değişiyor. Bize en çok başvuranlar ise eşlerinin kendisini aldattığını düşünen kişiler'' diye konuştu.

aldatan-eslere-dedektif-takibi_8428_dhaphoto2

aldatan-eslere-dedektif-takibi_8428_dhaphoto3

aldatan-eslere-dedektif-takibi_8428_dhaphoto4

Kaynak: DHA

PARTNERSevgilisini 'seks robotu'na dönüştürmek için...Sevgilisini 'seks robotu'na dönüştürmek için...
Sağlık görevlisi, yaşlı hastayı 500 metre sırtında taşıdıSağlık görevlisi, yaşlı hastayı 500 metre sırtında taşıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa dedektiflik bürosu

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon.com.tr’de yılbaşı fırsatları başladı!

Amazon.com.tr’de yılbaşı fırsatları başladı!

Kimse umudunu milli piyangoya bağlamasın!

Kimse umudunu milli piyangoya bağlamasın!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Antalya'da duyan koştu! Aynısı 2015'te olmuştu

Antalya'da duyan koştu! Aynısı 2015'te olmuştu

Marmaris'te klimadan 1 metrelik zehirli yılan çıktı!

Marmaris'te klimadan 1 metrelik zehirli yılan çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de sağlık görevlisi yaşlı hastayı 500 metre sırtında taşıdı!

Sağlık görevlisi, yaşlı hastayı 500 metre sırtında taşıdı

Bursa'da 'İşe gidiyorum' diye evden çıktı! 14 gün sonra balık tutarken bulundu

'İşe gidiyorum' diye evden çıktı! 14 gün sonra öyle bir yerde...

Rüyada güvercin görmek ne demektir? Güvercin görülen rüyalar neye işarettir?

Rüyada güvercin görmek ne demektir?

Aydın'da hastalarını fırçalayan doktor sosyal medyayı salladı

Hastalarını fırçaladı, sosyal medyayı salladı!

Polis memurundan insanlık dersi

Polisten insanlık dersi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, safra kesesinden 200 taş çıkarıldı

Safra kesesinden 200 taş çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.