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Aldatma görüntüleri olay olan Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni canlı yayında konuştu! "Bir seferlik diye düşündüm ama gece boyunca…"

31.10.2023 10:43 | Son Güncelleme:
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Kafalar’ın yıldızı Bilal Hancı’nın eşi Esin Çepni’nin paylaşımı dün magazin gündemine damga vurdu. Hancı’nın aldatma görüntülerini yayınlayan Çepni bir programın canlı yayınında detayları açıkladı. "Bir seferlik diye düşündüm ama gece boyunca beraberlermiş. Farklı görüntüler var" diyen Çepni hüngür hüngür ağladı.

Aldatma görüntüleri olay olan Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni canlı yayında konuştu! "Bir seferlik diye düşündüm ama gece boyunca…"

2021 yılında nikah masasına oturan Kafalar Grubu’nun üyelerinden biri olan Bilal Hancı’nın eşi Esin Çepni’nin paylaşımları gündem oldu. Eşinin kendisini aldattığını söyleyen Çepni görüntüleri Instagram hesabından paylaşmıştı.

Hafta içi her gün ekrana gelen 2. Sayfa programına telefon bağlantısı ile bağlanan Esin Çepni yaşadıklarını anlattı.

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"FUTBOLCU BİR ARKADAŞININ ÇAĞIRDIĞI KIZLARMIŞ"

"Gece 1'den beri aldatıldığım videoları izleyip ağlıyorum" diyen Çepni "Önce inkar etti. Tanımıyorum, kim olduğunu bilmiyorum dedi. Sonra öğrendim ki yanına gelen futbolcu bir arkadaşının çağırdığı kızlarmış. Yani onun arkadaşıymış. Sonra kabul etti. " dedi.

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"BİR SEFERLİK OLABİLİR DİYE DÜŞÜNDÜM AMA..."

Esin Çepni açıklamasına "Normal şartlarda anlaşmalı şekilde boşanacaktık. Ama bu durumda ne olacağını bilmiyorum. Çok öfkeliyim. Aynı geceden birkaç tane daha video var. Ben bir seferlik olabilir diye düşündüm ama gece boyunca beraberlermiş. Farklı açılardan farklı videolar var. " cümleleri ile devam etti.

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