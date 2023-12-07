ALDATMAK 48. BÖLÜM CANLI İZLE! Aldatmak saat kaçta, hangi kanalda? Son bölüm özeti

Aldatmak yeni bölüm merakla bekleniyor. Bu akşam 48. bölüm ile ekrana gelecek olan Aldatmak dizisi, konusu itibariyle büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizi geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle büyük ses getirmişti. ATV yayın akışı ve Aldatmak 48. bölüm izle ekranı kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. İşte ATV'nin sevilen dizisiyle ilgili bilgiler ve ATV yayın akışı...

ALDATMAK SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aldatmak yeni bölüm bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. 48. bölüm ile izleyiciyle buluşacak olan dizi ATV'de yayınlanıyor. Aldatmak dizisi her hafta perşembe günleri ATV'de ekrana geliyor. Sevilen dizi bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek.

ATV ALDATMAK CANLI İZLE!

Can'ın babasının Tolga olduğunu söyleyen Oylum, Mualla'dan beklemediği bir tepki alır. Her şey sarpa sararken bu düğümü çözebilecek kilit isim Kahraman'dır. Ancak onun da kendi içinde söndürmesi gereken yangınlar vardır. Güzide, Ozan için zor zamanların kapıda olduğunun farkındadır. Ne yapacağını bilemeyen Güzide'ye destek, hiç beklemediği bir isimden gelir. Güzide için yeni bir dostluk kapıdadır.

ALDATMAK SON BÖLÜM ÖZETİ

Hem kızını hem de torununu kaybetmenin eşiğindeki Güzide, hayatının en zor kararının kıyısında savrulmaktadır. Bu zor zamanlarda umduğu desteği göremeyecek, kendi başına ayakta durmayı bir kez daha öğrenmek zorunda kalacaktır. Yürek burkan kaza ve devamında Behram'ın vurulması bütün aileyi dehşete düşürmüştür. Behram'ı hedef alan namlunun diğer ucunda kimin olduğu Dicleli ailesi için büyük bir soru işaretidir. Beklenmedik bir ismin Güzide ve ailesinin hayatına girmesinin ise herkes için geri dönülmez etkileri olacaktır.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru





