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  4. ALDATMAK BU AKŞAM VAR MI, yeni bölüm ne zaman? Aldatmak dizisi yok mu? 19 Ekim ATV yayın akışı

ALDATMAK BU AKŞAM VAR MI, yeni bölüm ne zaman? Aldatmak dizisi yok mu? 19 Ekim ATV yayın akışı

19.10.2023 11:06 | Son Güncelleme:
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Aldatmak dizisinin yeni bölümünün bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor. İsrail’in Gazze’de hastaneye yaptığı saldırının ardından bazı dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelmemesi akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Aldatmak bu akşam var mı, yok mu? Aldatmak yeni bölüm ne zaman?

Aldatmak dizisinin yeni bölümünün bu akşam olup olmadığı araştırılıyor. Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Aldatmak her hafta yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Milli yas ilan edilmesinin ardından gözler ATV yayın akışında çevrildi. Aldatmak dizisinin yeni bölüm tarihi merak konusu oldu.

ALDATMAK BU AKŞAM VAR MI?

Aldatmak dizisi bu akşam ATV yayın akışında yer alıyor. Bozdağ Film 3 günlük milli yas nedeniyle Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünün yayınlanmayacağını yazılı bir açıklamayla duyurdu ve Kuruluş Osman ekrana gelmedi. Henüz Aldatmak’ın yayınlanmayacağı hakkında bir açıklama yapılmadı. Güncel bilgiler haberimize eklenecektir.

aldatmak bu akşam var mı

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

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