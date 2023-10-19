ALDATMAK BU AKŞAM VAR MI, yeni bölüm ne zaman? Aldatmak dizisi yok mu? 19 Ekim ATV yayın akışı

Aldatmak dizisinin yeni bölümünün bu akşam olup olmadığı araştırılıyor. Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Aldatmak her hafta yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Milli yas ilan edilmesinin ardından gözler ATV yayın akışında çevrildi. Aldatmak dizisinin yeni bölüm tarihi merak konusu oldu.

ALDATMAK BU AKŞAM VAR MI?

Aldatmak dizisi bu akşam ATV yayın akışında yer alıyor. Bozdağ Film 3 günlük milli yas nedeniyle Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünün yayınlanmayacağını yazılı bir açıklamayla duyurdu ve Kuruluş Osman ekrana gelmedi. Henüz Aldatmak’ın yayınlanmayacağı hakkında bir açıklama yapılmadı. Güncel bilgiler haberimize eklenecektir.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru





