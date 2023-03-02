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Aldatmak bugün var mı? Aldatmak yeni bölüm ne zaman? Vahide Perçin'li dizi bu akşam ATV'de!

02.03.2023 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vahide Perçin ve Mustafa Uğurlu'nun başrollerde olduğu Aldatmak dizisi ATV'de yayınlanıyor. Depremler nedeniyle yayınına ara verilen dizinin bu akşam yeni bölümü olup olmadığı merak ediliyor. Peki Aldatmak bugün var mı? Aldatmak yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Aldatmak bugün var mı? Aldatmak yeni bölüm ne zaman? Vahide Perçin'li dizi bu akşam ATV'de!

ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisi en son 20. bölümü ile izleyici karşına çıkmıştı. Dizinin severleri tarafından yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Arama motorlarında Aldatmak dizisi 21. bölüm sorgulanıyor. Aldatmak bugün var mı? Aldatmak yeni bölüm ne zaman? İşte ayrıntılar...

ALDATMAK BUGÜN VAR MI?

Aldatmak dizisinin bu akşam yeni bölümünün olup olmadığına dair şu an için net bir bilgi bulunmuyor. ATV'nin bugünkü yayın akışında yer alan dizinin 21. bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı. Saat 20.00'de başlayacak olan Aldatmak dizisinin yeni bölümü yayın saatinde belli olacak.

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ALDATMAK SON BÖLÜM ÖZETİ

Tarık radikal hamlesiyle Güzide ve çocuklarının beş parasız ortada kalmalarına sebep olur. Bu çaresiz ortamda, Güzideler'in yardımına Behram koşar. Güzide böylelikle Tarık'ın onun kuyusunu kazmaya uzun zaman önce başladığını fark eder. Tarık'ın geçmişinden gelen misafir Yeşim'den önce Tarık'ın kendisiyle birlikte olduğunu iddia eder. Üstelik bu davetsiz misafirin yanında Öykü yaşlarında bir kız çocuğu da vardır.

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Güzide'nin evine yerleşen Yeşim zafer kazandığını düşünse de Tarık'la mutlu olamayacağını anlaması uzun sürmez. Bununla birlikte geçmişten gelen bir tehdit yüzünden Yeşim yeniden Tarık'ın arkasından iş çevirmeye başlar. Hem iş hem de özel hayatında diken üstünde olan Ozan, bir yandan Oltan'a karşı intikam planını uygularken diğer yandan ailesini evinden eden babasıyla yüzleşir. Elmas'ın da desteğiyle, bu yüzleşmenin Tarık için sonuçları ağır olur.

2 MART ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
23:30 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
00:40 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:10 Mutfak Bahane
05:10 Hercai

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