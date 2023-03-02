Aldatmak bugün var mı? Aldatmak yeni bölüm ne zaman? Vahide Perçin'li dizi bu akşam ATV'de!

ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisi en son 20. bölümü ile izleyici karşına çıkmıştı. Dizinin severleri tarafından yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Arama motorlarında Aldatmak dizisi 21. bölüm sorgulanıyor. Aldatmak bugün var mı? Aldatmak yeni bölüm ne zaman? İşte ayrıntılar...

ALDATMAK BUGÜN VAR MI?

Aldatmak dizisinin bu akşam yeni bölümünün olup olmadığına dair şu an için net bir bilgi bulunmuyor. ATV'nin bugünkü yayın akışında yer alan dizinin 21. bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı. Saat 20.00'de başlayacak olan Aldatmak dizisinin yeni bölümü yayın saatinde belli olacak.

ALDATMAK SON BÖLÜM ÖZETİ

Tarık radikal hamlesiyle Güzide ve çocuklarının beş parasız ortada kalmalarına sebep olur. Bu çaresiz ortamda, Güzideler'in yardımına Behram koşar. Güzide böylelikle Tarık'ın onun kuyusunu kazmaya uzun zaman önce başladığını fark eder. Tarık'ın geçmişinden gelen misafir Yeşim'den önce Tarık'ın kendisiyle birlikte olduğunu iddia eder. Üstelik bu davetsiz misafirin yanında Öykü yaşlarında bir kız çocuğu da vardır.

Güzide'nin evine yerleşen Yeşim zafer kazandığını düşünse de Tarık'la mutlu olamayacağını anlaması uzun sürmez. Bununla birlikte geçmişten gelen bir tehdit yüzünden Yeşim yeniden Tarık'ın arkasından iş çevirmeye başlar. Hem iş hem de özel hayatında diken üstünde olan Ozan, bir yandan Oltan'a karşı intikam planını uygularken diğer yandan ailesini evinden eden babasıyla yüzleşir. Elmas'ın da desteğiyle, bu yüzleşmenin Tarık için sonuçları ağır olur.

2 MART ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

23:30 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

00:40 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:10 Mutfak Bahane

05:10 Hercai

