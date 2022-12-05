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Aldatmak dizisi 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Güzide Oylum'a tokat atıyor, evden kovuyor...

05.12.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her perşembe ekranlarda yer alan Aldatmak dizisinin başrolünde Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim gibi oyuncular yer alıyor. Dizinin 1 Aralık Perşembe akşamı ekranlara gelen 11. bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. 12. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla heyecanın devam edeceği görülüyor. İşte Aldatmak dizisinde yeni bölüm fragmanında yaşananlar...

Aldatmak dizisi 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Güzide Oylum'a tokat atıyor, evden kovuyor...

Aldatmak dizisi Güzide'nin, kızı Oylum'a tokat atmasıyla sona ermişti. Kaçırılan kızını arayan Yeşim, polisleri alarak Güzide'nin evini bastı. Kızını orada bulamayında ve Güzide'nin lafları karşısında deliye dönen Yeşim, Oylum'un yalan söylediğini Güzide'ye söyledi. Bununla birlikte Güzide sinirlerine hakim olamadı ve kızı Oylum'a tokat attı. İşte Adatmak 12. bölüm fragmanı detayları...

GÜZİDE OYLUM'U EVDEN KOVDU

Aldatmak dizisinin 12. bölüm fragmanında Oylum'un Yeşim'e, "Sana mı kaldı söylemek?" diye bağırdığı duyuluyor.

Aldatmak dizisi 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Güzide Oylum'a tokat atıyor, evden kovuyor...

Kızının yalanını öğrenen Güzide ise Oylum'u evden kovuyor ve, "Bir daha seni evimin yakınında bile görmeyeceğim anladın mı? Çık dışarı!" diye bağırıyor.

Aldatmak dizisi 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Güzide Oylum'a tokat atıyor, evden kovuyor...

Ayrıca dizinin yeni bölüm fragmanında, Defne Samyeli görülüyor. Tarık Yenensoy ile telefonda görüşen Defne Samyeli, "Elmas Heves ben. Karınızın boşanma avukatıyım da..." diyor.

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