Aldatmak dizisi 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Güzide Oylum'a tokat atıyor, evden kovuyor...

Aldatmak dizisi Güzide'nin, kızı Oylum'a tokat atmasıyla sona ermişti. Kaçırılan kızını arayan Yeşim, polisleri alarak Güzide'nin evini bastı. Kızını orada bulamayında ve Güzide'nin lafları karşısında deliye dönen Yeşim, Oylum'un yalan söylediğini Güzide'ye söyledi. Bununla birlikte Güzide sinirlerine hakim olamadı ve kızı Oylum'a tokat attı. İşte Adatmak 12. bölüm fragmanı detayları...

GÜZİDE OYLUM'U EVDEN KOVDU

Aldatmak dizisinin 12. bölüm fragmanında Oylum'un Yeşim'e, "Sana mı kaldı söylemek?" diye bağırdığı duyuluyor.

Kızının yalanını öğrenen Güzide ise Oylum'u evden kovuyor ve, "Bir daha seni evimin yakınında bile görmeyeceğim anladın mı? Çık dışarı!" diye bağırıyor.

Ayrıca dizinin yeni bölüm fragmanında, Defne Samyeli görülüyor. Tarık Yenensoy ile telefonda görüşen Defne Samyeli, "Elmas Heves ben. Karınızın boşanma avukatıyım da..." diyor.

