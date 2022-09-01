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Aldatmak dizisi ne zaman başlayacak? Aldatma dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

01.09.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aldatmak dizisi, yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Vahide Perçin'in hakime Güzide Yenersoy karakterine hayat verdiği dizinin afişi yayımlandı. Duayen oyuncu Vahide Perçin'in hayranları diziye ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. Peki; Aldatmak dizisi ne zaman başlayacak? Aldatma dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

Aldatmak dizisi ne zaman başlayacak? Aldatma dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

Aldatmak dizisi ile ilgili çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin yönetmenliğini Murat Saraçoğlu, senaristliğini ise Yıldız Tunç üstleniyor. Vahide Perçin'in hakime Güzide Yenersoy karakterine hayat verdiği ATV'nin yeni dizisine ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Aldatmak dizisi ne zaman başlayacak? Aldatma dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

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ALDATMAK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

“Aldatmak” dizisi ATV'de ekrana gelecek. Duayen oyuncu Vahide Perçin dizide ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı bir karakter olan Güzide Yenersoy'a hayat verecek. Dizi yakında ATV izleyicisiyle buluşacak.

Aldatmak dizisinin izleyiciyle buluşacağı tarih henüz netleşmedi. Açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

ALDATMAK DİZİSİ KONUSU NE?

Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı, bastığı yeri titreten, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir. Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir. Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır.

ALDATMAK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Mustafa Uğurlı,

Feyza Sevil Güngör,

Yusuf Çim

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