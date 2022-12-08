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Aldatmak dizisinin Elmas'ı Defne Samyeli kimdir, kaç yaşında? Defne Samyeli’nin eski eşi bakın kim çıktı

08.12.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aldatmak dizisi oyuncuları arasına Defne Samyeli’de katıldı. Sevilen isim her hafta perşembe akşamları ekrana gelen ve kadrosunda ünlü isimlerin yer aldığı dizide Elmas karakterine hayat verecek. Peki, Defne Samyeli kimdir, kaç yaşında? İşte Defne Samyeli ve eski eşi hakkında bilgiler

Aldatmak dizisinin Elmas'ı Defne Samyeli kimdir, kaç yaşında? Defne Samyeli’nin eski eşi bakın kim çıktı

Aldatmak dizisine katılan Elmas karakteri merak konusu oldu. ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisi oyuncuları arasına katılan Defne Samyeli, Elmas Heves karakterini canlandıracak. Güzel oyuncu İstanbullu Gelin dizisinde hayat verdiği karakter ile büyük beğeni toplamıştı. Samyeli en son Sol Yanım dizisinde rol almıştı.

DEFNE SAMYELİ KİMDİR?

1 Temmuz 1972 İstanbul doğumlu Defne Samyeli 50 yaşındadır. 1995 - 2011 yılları arasında Eren Talu ile evli kaldı. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu. Birçok yapımda sunuculuk görevini üstlendi. Sunuculuk alanında birden fazla ödülün sahibi oldu.

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Defne Samyeli, 29 Haziran 1995 tarihinde mimar Eren Talu ile evlendi. 2009'un Ekim ayında Samyeli boşanma davası açtı. 16 yıl sonra 2011 yılında boşandılar. Deren ve Derin adlarında iki kız çocuğu var. İlk kızı Deren'i 1996 yılında Las Vegas'ta dünyaya getirdi. Bebeğin adı anne ve babasının adlarının birleşiminden gelmektedir. 2003 yılında ikinci kızı Derin doğdu. Defne Samyeli, boşandıktan sonra siyasetçi Hüsamettin Özkan'ın eski damadı Emre Alkin ile nişanlandı. Defne Samyeli, 2013 yılında Fox Tv'de yayınlanan senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı "Babam Sınıfta Kaldı" adlı dizide Cem Davran ile başrolü oynadı. Milliyet Gazetesi'nde yapmakta olduğu köşe yazarlığını 3 Ocak 2015 tarihinde bıraktı.
Defne Samyeli, 16 Ağustos 2015 tarihinde "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinin 9. sezon kadrosuna 'Ajan Zeynep' olarak katıldı.
İstanbullu Gelin dizisi oyuncuları arasında da yer aldı.

EREN TALU KİMDİR?

Eren Talu, 1960 yılında dünyaya geldi. İki çocuklu bir ailede büyüyen Eren Talu, ailenin en büyük çocuğudur. Kardeşi de kendisi gibi mimardır. Talu'nun okuduğu lise Galatasaray Lisesi'dir. Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Aynı zamanda, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesidir.
Eren Talu, 1995-2011 yılları arasında Defne Samyeli ile evlilik hayatı geçirmiş, 2011 yılında ise Serap Talu ile evlenmiştir. Eren Talu'nun Defne Samyeli ile birlikteliğinden Deren, Derin Talu; son evliliğinden ise Su Talu adında çocukları olmuştur.


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