İsmail Saymaz Hülya Avşar'a sert çıktı! Helin Avşar dayanamadı

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de Hülya Avşar’ı dizideki domuz eti sahnesi üzerinden eleştirdi. Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar ise İsmail Saymaz'a tepki gösterdi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de programında Hülya Avşar’ı sert sözlerle eleştirdi. Hülya Avşar'ın başrol oynadığı dizinin sahneleri üzerinden Avşar'ı eleştiren İsmail Saymaz gündem oldu.

Saymaz; "Kardeşim 70 yaşına geldin sen? Toplumun bu kadar olur mu dediği türlü türlü hallere girmişsin yaptığın işlere bak?" dedi.

İsmail Saymaz konuşmasının devamında "Başörtülü kızlar okula giremezken sesini çıkarmadın da 50 yıllar sonra şimdi mi aklına geldi? İnsanlar dilini konuşamadığı için sesini çıkaramadığı için işkencelerde olurken sesini çıkarmadın da..." ifadelerini kullandı.

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar ise daha fazla dayanamadı. Helin Avşar Saymaz’a şöyle seslendi: “Bu adama biri bunun dizi olduğunu söyleyebilir mi? Orada 100 oyuncu var. Neden Hülya Avşar’ı ağzına takmış. Yaptırdığı okullardan, okuttuğu çocuklardan haberdar mı? Sen gazeteci misin şimdi?”

