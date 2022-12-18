Aldatmak dizisinin Oylum'u Feyza Sevil Güngör kimdir? Feyza Sevil Güngör Milyoner programında!

Aldatmak dizisinin Oylum'u Feyza Sevil Güngör, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Milyoner programının özel bölümüne konuk oldu. Bununla beraber Feyza Sevil Güngör hayatı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Aldatmak dizisinin Oylum'u Feyza Sevil Güngör kimdir? İşte detaylar...
30 Mayıs 1997 Ankara doğumlu Feyza Sevil Güngör 25 yaşındadır.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümünde eğitim aldı. Bununla birlikte, oyunculuk eğitimi de bulunuyor.
İlk olarak Savaşçı dizisinde rol aldı. Şimdi Aldatmak dizisinde Oylum rolüne hayat veriyor.
İkizler burcu olan Feyza Sevil Güngör, 1.78 cm boyunda ve 61 kilo ağırlığındadır.