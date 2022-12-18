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Aldatmak dizisinin Oylum'u Feyza Sevil Güngör kimdir? Feyza Sevil Güngör Milyoner programında!

18.12.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aldatmak dizisindeki Oylum rolü ile oyunculuk kariyerinde iyi bir çıkış yakalayan Feyza Sevil Güngör, dizideki rol arkadaşı Yusuf Çim ile beraber, Kim Milyoner Olmak İster programının özel bölümünde yer alıyor. Peki Aldatmak dizisinin Oylum'u Feyza Sevil Güngör kimdir? İşte detaylar...

Aldatmak dizisinin Oylum'u Feyza Sevil Güngör kimdir? Feyza Sevil Güngör Milyoner programında!

Aldatmak dizisinin Oylum'u Feyza Sevil Güngör, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Milyoner programının özel bölümüne konuk oldu. Bununla beraber Feyza Sevil Güngör hayatı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Aldatmak dizisinin Oylum'u Feyza Sevil Güngör kimdir? İşte detaylar...

FEYZA SEVİL GÜNGÖR KİMDİR?

30 Mayıs 1997 Ankara doğumlu Feyza Sevil Güngör 25 yaşındadır.

Aldatmak dizisinin Oylum'u Feyza Sevil Güngör kimdir? Feyza Sevil Güngör Milyoner programında!

İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümünde eğitim aldı. Bununla birlikte, oyunculuk eğitimi de bulunuyor.

Aldatmak dizisinin Oylum'u Feyza Sevil Güngör kimdir? Feyza Sevil Güngör Milyoner programında!

İlk olarak Savaşçı dizisinde rol aldı. Şimdi Aldatmak dizisinde Oylum rolüne hayat veriyor.

Aldatmak dizisinin Oylum'u Feyza Sevil Güngör kimdir? Feyza Sevil Güngör Milyoner programında!

İkizler burcu olan Feyza Sevil Güngör, 1.78 cm boyunda ve 61 kilo ağırlığındadır.


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