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Aldatmak dizisinin yıldızı Yusuf Çim'in eski aşkı Gönül Dağı'ndan çıktı! Güzelliği parmak ısırttı

11.11.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu ve Feyza Sevil Güngör ile paylaştığı Aldatmak dizisiyle ekranlara geri dönen yakışıklı oyuncu Yusuf Çim'in kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu. Yusuf Çim'in eski aşkı bakın kim çıktı.

Aldatmak dizisinin yıldızı Yusuf Çim'in eski aşkı Gönül Dağı'ndan çıktı! Güzelliği parmak ısırttı

Şimdilerde Aldatmak dizisinde 'Ozan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Yusuf Çim'in eski aşkı Gönül Dağı'ndan çıktı, görenler hayret etti.

Aslen Giresunlu olan Yusuf Çim, lisede Bilgisayar Teknolojisi eğitimi aldı.

Aldatmak dizisinin yıldızı Yusuf Çim'in eski aşkı Gönül Dağı'ndan çıktı! Güzelliği dillere destan...

2009 yılında çeşitli markaların reklam filmlerinde rol alan yakışıklı oyuncu, 2011 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasından 2. olarak ayrıldı.

Aldatmak dizisinin yıldızı Yusuf Çim'in eski aşkı Gönül Dağı'ndan çıktı! Güzelliği dillere destan...

Müzik alanında da yetenekli olan Çim, 2013 yılında Olsun Bi' Kere isimli bir şarkı çıkardı.

Aldatmak dizisinin yıldızı Yusuf Çim'in eski aşkı Gönül Dağı'ndan çıktı! Güzelliği dillere destan...

2014 yılında rol aldığı Ezra dizisiyle ekran yolculuğuna adım atan Yusuf Çim, sonrasında Çilek Kokusu, Hanım Köylü, Seven Ne Yapmaz, Akrep gibi dizilerde rol aldı.

Aldatmak dizisinin yıldızı Yusuf Çim'in eski aşkı Gönül Dağı'ndan çıktı! Güzelliği dillere destan...

Şimdilerde Aldatmak dizisinde kamera karşısına geçen yakışıklı yıldızın eski aşkını gören şaştı kaldı.

Aldatmak dizisinin yıldızı Yusuf Çim'in eski aşkı Gönül Dağı'ndan çıktı! Güzelliği dillere destan...

Yusuf Çim, Hanım Köylü dizisindeki partneri Gülsim Ali İlhan ile bir dönem kısa süren bir aşk yaşadı.

Aldatmak dizisinin yıldızı Yusuf Çim'in eski aşkı Gönül Dağı'ndan çıktı! Güzelliği dillere destan...

Ünlü çift, sessiz sedasız başlayan ilişkilerini yine sessiz sedasız sonlandırmıştı.

Aldatmak dizisinin yıldızı Yusuf Çim'in eski aşkı Gönül Dağı'ndan çıktı! Güzelliği dillere destan...

Gülsim Ali İlhan, sonrasında kendisinden 23 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile anıldı. Yusuf Çim ise Özge Özkaplan ile yeni bir beraberliğe yelken açtı.


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