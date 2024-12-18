Aldığı kilolarla çok konuşulmuştu! Yıllar sonra podyuma dönen Adriana Lima'dan yeni aşk bombası! 'Metin Hara ağlıyor'

Bir dönem Metin Hara ile sürekli el ele gördüğümüz ve aşklarıyla magazin manşetlerinden bir an olsun düşmeyen Adriana Lima şimdilerde aldığı kilolar ve yüzündeki değişimle adından söz ettiriyordu.

2022 yılında üçüncü çocuğu Cyan'i dünyaya getiren ünlü model Adriana Lima, hamilelik kiloları sebebi ile uzun süre konuşulmuştu. Ünlü model geçtiğimiz aylarda yıllar sonra yeniden düzenlenen Victoria's Secret defilesinde boy gösterdi.

TAM NOT ALMIŞTI



Defilede, kristal süslemeli bir sütyen ve ona uygun iç çamaşırı, kesik ekose tayt ve bir çift kanat giyen Adriana Lima bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Adriana Lima'dan şimdi de yeni bir aşk bombası geldi. Lima, sosyal medya hesabından 2021'den beri birlikte olduğu film yapımcısı sevgilisi Andre Lemmers ile el ele tutuştuğu ve parmağında tek taş yüzükle poz verdiği, ancak Lemmers’ın yüzünün görünmediği bir fotoğraf yayınladı.

KAFALAR KARIŞTI



Ünlü model, bu kareye; "Resmi olarak Bayan Lima Lemmers, diğer adıyla Limers" notunu düştü. Adriana Lima'nın bu paylaşımı 'evleniyor mu?' sorularını akıllara getirirken diğer yandan 'Metin Hara ağlıyor' yorumları yapıldı.