Aldığı kilolarla eleştiriliyordu! Sadece 2 ay yetti... Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin son hali şaşkınlık yarattı

Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi, bu hafta katıldığı antrenmanlarda görüntüsüyle gündem oldu.
Sakatlık sürecinde aldığı fazla kilolarla zaman zaman eleştirilen Arjantinli, sezon başı kampından bu yana dikkat çeken kilo farkıyla konuşuluyor.
Son antrenmandaki görüntüleri Icardi’nin fit bir görünüme kavuştuğunu ortaya koydu. 14 Ağustos’ta çekilen fotoğraflarda vücudundaki yağ oranı göze çarpan Arjantinli oyuncu, 20 Ekim’deki antrenmanlarda ise belirgin şekilde zayıflamış haliyle dikkat çekti.
