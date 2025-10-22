SPOR

Aldığı kilolarla eleştiriliyordu! Sadece 2 ay yetti... Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin son hali şaşkınlık yarattı

Galatasaray’ın yıldız forveti Mauro Icardi, sezon başından bu yana büyük bir kilo farkı yaşadı. 14 Ağustos’ta fazla kilolu görünen ve eleştirilen Icardi son haliyle gündem oldu. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi, bu hafta katıldığı antrenmanlarda görüntüsüyle gündem oldu.

Sakatlık sürecinde aldığı fazla kilolarla zaman zaman eleştirilen Arjantinli, sezon başı kampından bu yana dikkat çeken kilo farkıyla konuşuluyor.

2 AYDA KİLOLARI ATTI

Aldığı kilolarla eleştiriliyordu! Sadece 2 ay yetti... Galatasaray ın yıldızı Icardi nin son hali şaşkınlık yarattı 1

Son antrenmandaki görüntüleri Icardi’nin fit bir görünüme kavuştuğunu ortaya koydu. 14 Ağustos’ta çekilen fotoğraflarda vücudundaki yağ oranı göze çarpan Arjantinli oyuncu, 20 Ekim’deki antrenmanlarda ise belirgin şekilde zayıflamış haliyle dikkat çekti.

İŞTE O FOTOĞRAFLAR

Aldığı kilolarla eleştiriliyordu! Sadece 2 ay yetti... Galatasaray ın yıldızı Icardi nin son hali şaşkınlık yarattı 2

Aldığı kilolarla eleştiriliyordu! Sadece 2 ay yetti... Galatasaray ın yıldızı Icardi nin son hali şaşkınlık yarattı 3

