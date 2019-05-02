Aldığı uçağı ormana yerleştirip...

Yaklaşık yirmi yıl önce Bruce Campbell, bir Boeing 727 satın alarak evine dönüştürdü. Campbell, 1999'da, Atina havaalanında bulunan ve 85.000 EURO'luk makul bir fiyatla Olympic Airways Boeing 727 satın almaya karar verdi. Uçak satın alındıktan sonra, onu Oregon'daki ormana taşımak zorunda kaldı.

Bir uçak satın aldı sonra...

Çalışkan Bruce Campbell, yeni projesi üzerinde çalışmaya başlamak için sabırsızdı, ama önce Oregon'daki o büyük uçağı ormana getirmek zorunda kaldı.

Başlangıçta, Bruce Campbell uçağı belirli bir amacı olmayan eğlenceli bir proje olarak düşündü, kesin olarak bildiği tek şey uçağı geri dönüştürmek istediği idi.

Mirror'a vizyonunu açıklayan Campbell, “güzel, ışıltılı bir uçağı parçalamanın bir trajedi, israf ve insanın hayal gücünün derin bir başarısızlığı olduğunu” ilan etti.

Bruce Campbell şaheserini tüm dünyaya göstermeye hazır olmadan önce, gövdenin dışını basınçlı yıkayıcı yardımıyla yıkamak zorunda kaldı.

Campbell'a göre, her uçağın yaşam ve emeklilik için mükemmel şekilde uygun olan “havacılık kalesi” olduğu söyleniyor.

Campbell, uçakta zaten mevcut olan tüm ekipmanları kullanmaya çalıştı ve çoğu aleti ve kontrolleri kokpitte bıraktı.

Bruce Campbell'ın Boeing 727 evine girdiğinizde, tıpkı yolcuların hala hizmetindeyken ve bir havaalanının asfaltında olduğu gibi, orijinal uçaktan katlanır merdivenleri kullanmanız gerekir.

Çevreleyen orman nedeniyle saydam zemin hızlı bir şekilde kirlenebildiğinden, düzlüğün her zaman mükemmel durumda olduğundan emin olmak için "çorap veya terlik" kuralına uyuyor.

Boeing 727 bol miktarda alan sunuyor, ancak Bruce Campbell uçağın içinde oldukça mütevazı bir yaşam sürüyor.

Uçak, iki orijinal kabin tuvaleti ile donatılmış bir de Campbell'ın uçağın arkasına yakın inşa ettiği duş bölümü mevcut.

Kokpit hala orijinal araçlarının tümünü içeriyor, ancak Campbell onu bir okuma ve eğlence alanına dönüştürdü. Tüm eğlence araçları yüzünden sürekli olarak geliştirmek ve yenilemek istediği uçağın bir parçası.

Campbell, çoğu zaman uçakta, evinde çalışmayı planladığı iş istasyonunda bilgisayarında çalışıyor.

Bruce Campbell sadece uçağının içine bakmakla kalmıyor, aynı zamanda çevredeki ormanı da görüyor.

Daily Mail'den neden uçakları geri dönüştürmeye ve onları evlere dönüştürmeye bu kadar kuvvetli inandığını sorduğunda Campbell, böyle bir girişimin çevresel faydalarına dikkat çekti.

Bazı insanlar, olanakların ve malzemelerin yetersizliğinden dolayı bir yolcu uçağının içinde yaşamaya isteksiz olabilirler ancak Bruce Campbell bunun kesinlikle böyle olmadığını kanıtladı.

Campbell kokpitte vakit geçirmeyi çok seviyor. Ona göre burası kendi küçük oyun odası.

Bruce Campbell her şeyi halleder. Dişlerini temiz akan suyla fırçalar ve kıyafetlerini temiz ve taze tutmak için kendi üst yükleme çamaşır makinesine bile sahiptir.

Campbell bir uçakta yaşadığı için kendisiyle ya da görünüşüyle ​​ilgilenmediği anlamına gelmez. Aslında, iç mekanın titiz tasarımı sadece günlük olarak ne kadar temiz ve düzenli olduğunu yansıtıyor.

Campbell'a göre, ahşap gibi daha yaygın malzemelerden yapılmış bir evden ziyade, katı metalden yapılmış bir düzlemde yaşamanın büyük bir avantajı var.

Birçok kişi Campbell'a uçağın Oregon ormanlarına çarpıp çarpmadığını ve uçağın gövdesini basitçe restore edip etmediğini soruyor.