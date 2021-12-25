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Alec Baldwin'den samimi açıklama! Teşekkür etti

25.12.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Film setinde kazayla görüntü yönetmenini öldüren ve davası devam eden Alec Baldwin, kendisini destekleyen hayranlarına yayınladığı yeni yıl mesajında teşekkür etti.

Alec Baldwin'den samimi açıklama! Teşekkür etti

Perşembe günü Instagram’da yayınladığı videoda Baldwin, tatil için ailesiyle birlikte evde olduğunu söyledi ve “Tek umursadığım şey karım, çocuklarım, hayatıma devam etmek ve zor bir dönemi atlatmaya çalışmak” dedi. Baldwin, destekleri için arkadaşlarına, ailesine ve meslektaşlarına sosyal medyadan teşekkür etti ve samimi açıklamalarda bulundu.

Baldwin, ekim ayında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldüren ve yönetmen Joel Souza’yı yaralayan antika tabancayı tutuyordu. Santa Fe Şerif Departmanı olayla ilgili soruşturmayı yürütülüyor.

Soruşturmanın bir parçası olarak, müfettişler geçen hafta Baldwin’in cep telefonu için bir arama emri talep etti. Baldwin’in avukatları, oyuncunun soruşturmada iş birliği yaptığını söyledi.

Baldwin, 2 Aralık’ta ABC News’e verdiği röportajda çekim için suçlanmasının çok düşük ihtimal olduğuna inandığını söyledi.


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