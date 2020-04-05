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Aleksandar Prijovic sokağa çıkma yasağını deldi, tutuklandı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.04.2020 16:57 | Son Güncelleme

Ülkemizde daha önce Boluspor forması giyen, transfer döneminde ismi sık sık Beşiktaş'la anılan golcü futbolcu Aleksandar Prijovic, ülkesi Sırbistan’da koronavirüs kurallarını ihlal ettiği için tutuklandı.

Aleksandar Prijovic sokağa çıkma yasağını deldi, tutuklandı!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ülkeler çeşitli önlemler alıyor. Sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkelerden biri olan Sırbistan'da Real Madrid'in yıldız oyuncusu Luka Jovic'ten sonra bir futbolcu daha yasağı deldi. Belgrad polisinden yapılan açıklamaya göre, Aleksandar Prijovic ve 19 kişi bir otelde bir araya geldi, ülkedeki saat 17.00 ve saat 05.00 arasında sokağa çıkma yasağını umursamadı.

Önümüzdeki transfer dönemi adı Beşiktaş ile anılan yıldız futbolcu tutuklandı. 2014-1015 yılları arasında Boluspor forması giyen ve 2019’un ocak ayında Yunan temsilcisi PAOK’tan, Suudi Arabistan ekibi İttihad’a tam 10 milyon euro karşılığında transfer olan Prijovic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş koronavirüs Aleksandar Prijovic

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