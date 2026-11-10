Aleksey Batrakov, Fenerbahçe taraftarını çok kızdıracak!

Galatasaray formasıyla bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren 21 yaşındaki Rus 10 numara Aleksey Batrakov, Süper Lig ve sarı-kırmızılı takım hakkındaki düşüncelerini anlattı. Kısa sürede takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen genç yetenek, uyum sürecini ve ligin kalitesini değerlendirdi.

"YILDIZLARLA DOLU KADROYA ŞAŞIRDIM AMA UYUM SORUNU YAŞAMADIM"

Takımdaki yıldız isimlerle hemen kaynaştığını vurgulayan Batrakov, "Galatasaray'ın bu kadar yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olmasına şaşırdım ama herkesle kolayca iletişim kurabiliyorsunuz. Muhtemelen en çok endişelendiğim şey, takıma uyum sağlamanın ne kadar zor olacağıydı. Osimhen, Leao... Hiçbir sorun yaşanmadı, hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadım" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇELİLERİ KIZDIRACAK SÖZLER

Süper Lig'e kariyerinin sonuna gelen oyuncuların geldiği algısının yanlış olduğunu belirten başarılı futbolcu, şunları söyledi:

"Türkiye Ligi'ne kariyerinin sonuna gelmiş oyuncuların geldiğini söyleyemem. Belki Salah öyle yapmıştır ama Osimhen için kesinlikle öyle değil. Ayrıca Galatasaray'da kadronun yaş ortalamasının çok yüksek olduğunu da söyleyemeyiz. Belki Fenerbahçe’de oyuncular biraz daha yaşlıdır ama bizde böyle bir durum yok. Yine de Salah, Trabzonspor'da hemen kalitesini kanıtlamaya başladı. Şimdiden goller atıyor ve verimliliğini gösteriyor."

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 13 resmi maçta 6 gol ve 4 asistle skora doğrudan katkı sağlayan genç yıldız, performansıyla göz kamaştırmaya devam ediyor.