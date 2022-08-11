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ALES/2 ALES/3 SINAV TARİHLERİ! ALES sınavı ne zaman, hangi tarihte?

11.08.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES sınavının ardından ALES/2 VE ALES/3 sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için başvuruları 24 Haziran tarihinde alınmıştı. Başvuruların tamamlanmasıyla adaylar ALES sınavının ne zaman, hangi tarihte yapılacağını internet üzerinden araştırmaya başladı. Peki 2022 ÖSYM sınavı ne zaman yapılacak? İşte yanıtı...

ALES/2 ALES/3 SINAV TARİHLERİ! ALES sınavı ne zaman, hangi tarihte?

Yılda 3 kere gerçekleşen ALES sınavının ilki tamamlanmııştı. Bu gelişmenin ardından sınava girecek adaylar ALES/2 ve ALES/3 Sınavları hakkında detayları araştırmaya başladı. ALES/2 ve ALES/3 sınavlarının ne zaman yapılacağı, ÖSYM'nin 2022 sınav takvimiyle birlikte belli oldu. 24 Haziran'da sona eren başvuruların ardından ALES sınav tarihleri merak edildi. Peki ALES/2 ve ALES/3 ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

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ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan ALES/1 sınavının ikincisi ağustos ayında ÖSYM tarafından yapılacak. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre ALES/2 sınavı, 21 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

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ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES/3 sınavının yapılacağı tarihte belli oldu. Buna göre; ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınav için başvurular 30 Eylül- 10 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

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ALES SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ALES/2 sınav sonuçlarının 9 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

ALES/3 sınav sonuçlarının 9 Aralık tarihinde açıklanması beklenmekte.

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