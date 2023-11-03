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ALES 2024 ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi ile ALES sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de!

03.11.2023 14:30 | Son Güncelleme:
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ALES ile 2024 ÖSYM sınav takvimi vatandaşlar tarafından merak edildi. Üniversitelere lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınava ilişkin detaylar 2024 ÖSYM takvimi ile belli olacak. Peki, ALES 2024 ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi ile ALES sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ALES 2024 ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi ile ALES sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de!

ALES'in 2024 yılında ne zaman yapılacağı konusunda bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Tezli yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen kişiler, 2024 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasını bekliyor. ALES tarihi 2024 ÖSYM takvimi yayımlandığında belli olacak. İşte detaylar...

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ALES 2024 NE ZAMAN?

ALES tarihi henüz belli olmadı. ALES de dahil olmak üzere YKS, KPSS, MSÜ, YDS, DGS gibi birçok önemli sınavın gerçekleştirileceği tarihler 2024 ÖSYM sınav takvimi ile netleşecek. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncelleencektir...

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ALES NEDİR?

ALES, yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavına lisans programında eğitim görmekte olan ya da mezun olmuş herkes katılabilir. ALES puanı açıklandıktan sonra ise geçerliliğini 3 yıl boyunca korumaktadır.

ALES sınavı üniversitelerde akademik personel (öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı) olarak çalışmak isteyen kişilerin veya lisansüstü programa başvuracak kişilerin (yüksek lisans yapmak isteyen kişilerin) girdiği sınavdır

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