Otizmli öğrencileri bağlayıp küfretmişler: Bursa'daki skandal görüntüler bakanlığı harekete geçirdi

Bursa'da özel gereksinimli öğrencilere eğitim veren bir okulda otizmli öğrencilere yapılan muamele infial yarattı. ders işlenirken öğrencilerin sıralara bağlandığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Skandal görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı. Velilerin anlattıkları ise dehşete düşürdü.

Hazar Gönüllü

Bursa’da eğitim veren BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda, otizmli öğrencilerin sıralara bağlanarak ders işlendiği görüntüler ortaya çıktı. 9-16 yaş arasındaki özel gereksinimli öğrencilere eğitim verilen okuldaki görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Otizmli öğrencileri bağlayıp küfretmişler: Bursa daki skandal görüntüler bakanlığı harekete geçirdi 1

SKANDALI VELİ CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Osmangazi ilçesinde eğitim veren BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda, otizmli öğrenciler sıralara bağlanarak ders işlendi. O görüntüler, oğlu da okulda eğitim gören bir veli tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. 9-16 yaş arasındaki özel gereksinimli öğrencilere eğitim verilen okuldaki görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Otizmli öğrencileri bağlayıp küfretmişler: Bursa daki skandal görüntüler bakanlığı harekete geçirdi 2

"KÜFÜRDEN, BAĞLANMAYA KADAR HER ŞEY YAPILIYOR"

Oğlunun okulda eğitim gördüğünü söyleyen Tülay Gürel, öğrencilerin küfür ve hakarete de maruz kaldığını belirterek, “Şehrimizde oldukça çok eğitim merkezi var. Ama eğitimcilerin eğitimsiz olması, aynı zamanda çocuklar hakkında bilgi sahibi olmamaları ciddi zararlara yol açıyor. Eğitimsiz öğretmenler yüzünden çocuklarımız çok zorluk çekiyor. Küfürden, bağlanmaya kadar her şey yapılıyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.

Otizmli öğrencileri bağlayıp küfretmişler: Bursa daki skandal görüntüler bakanlığı harekete geçirdi 3

"ŞİDDET GÖSTEREN ÖĞRETMENLERİMİZ VAR"

Çocukların uygunsuz ortamda eğitim gördüğünü belirten Tülay Gürel şöyle konuştu: “Bu çocukların sessiz sakin alanlarda okulları olması gerekiyor. Çocuklara sürekli olumsuz cevap veren eğitimciler var. Benim çocuğum 11 yaşında ve otizmlidir. Benim oğlum Konya’da eğitim gördüğünde resim bile çiziyordu. Şehir değiştiğimizde sorunlar yaşamaya başladık. Çocuğu okula alıyorlar ve ‘İçeri giremezsiniz, yasak’ diyorlar. Çocuğun uygunsuz ortamda olması ciddi zarar veriyor. Şiddet gösteren öğretmenlerimiz var. Bilgi ve gücünün yetmemesinden dolayı yapılıyor. Öğrencileri idare etmek için bağlıyorlar.”

Otizmli öğrencileri bağlayıp küfretmişler: Bursa daki skandal görüntüler bakanlığı harekete geçirdi 4

Otizmli öğrencileri bağlayıp küfretmişler: Bursa daki skandal görüntüler bakanlığı harekete geçirdi 5

Otizmli öğrencileri bağlayıp küfretmişler: Bursa daki skandal görüntüler bakanlığı harekete geçirdi 6

Otizmli öğrencileri bağlayıp küfretmişler: Bursa daki skandal görüntüler bakanlığı harekete geçirdi 7

Otizmli öğrencileri bağlayıp küfretmişler: Bursa daki skandal görüntüler bakanlığı harekete geçirdi 8

Otizmli öğrencileri bağlayıp küfretmişler: Bursa daki skandal görüntüler bakanlığı harekete geçirdi 9

Anahtar Kelimeler:
otizm Bursa öğrenci
