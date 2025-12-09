Özel lisede 'ayrımcılık' isyanı! Türk öğretmenlere 'kapı orada': İtalyan öğretmenlere 5 kat fazladan maaş

İstanbul Beyoğlu’ndaki Özel İtalyan Lisesi’nde çalışan Türk öğretmenler, yıllardır devam eden ücret adaletsizliği ve kötü çalışma koşulları nedeniyle seslerini yükseltti.

Türkiye Gazetesi'nin özel haberine göre, Okulda yabancı öğretmenlerin en az beş kat fazla maaş aldığı iddia edilirken, Türk öğretmenler bu durumu "ayrımcılık" olarak nitelendirdi.

"YABANCIYA 350 BİN, TÜRKLERE 65 BİN LİRA"

Öğretmenlerin aktardığına göre okulda ödeme dengesizliği çarpıcı boyutlarda. İtalyan asıllı eğitimcilerin 350 bin TL civarında maaş aldığı, Türk öğretmenlere ise 65 bin TL ödendiği belirtildi. Ayrıca okulda kayıt ücretinin 500 bin TL’nin üzerinde olmasına rağmen bu gelirin Türk öğretmenlere yansımadığı ifade edildi.

"BEĞENMİYORSANIZ KAPI ORADA" İDDİASI

Öğretmenler, yıllardır sorunları yapıcı şekilde çözmeye çalıştıklarını ancak okul yönetiminden sürekli olarak "Beğenmiyorsanız kapı orada" yanıtını aldıklarını söyledi. 18 Kasım’daki görüşmede yönetimin önerdiği yüzde 12 zam ve 2027 için yüzde 0 zam teklifi tepki topladı. Öğretmenler bu teklifin "Türkiye şartlarında kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

TÜRK ÖĞRETMENLER GREVE HAZIRLANIYOR

Ücret ve çalışma şartlarındaki eşitsizliğin giderilmemesi üzerine Türk öğretmenler, okul yönetiminden gelen "tehdit ve mobing" iddialarına karşı yarın greve başlayacaklarını açıkladı. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun Türk olduğu okulda öğretmenler, “İkinci sınıf öğretmen olmayı kabul etmiyoruz” diyerek birlik çağrısı yaptı.

Öğretmenler, “Okul yönetiminin bütün angarya işlerini biz yapıyoruz. Okulun fiyatı 100 binden 545 bine çıktı ama maaşlarda bir değişiklik olmadı. İtalyan asıllı eğitimciler 350 bin lira maaş alıyor. Bize ise 65 bin lira reva görülüyor. 18 Kasım’da yapılan toplantıda okul yönetiminin sunduğu yüzde 12’lik zam teklifi, 2027 için ise yüzde sıfırlık zam teklifi Türkiye şartlarında kabul edilebilecek bir teklif değildir.”

“BU KAPIDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Başak Baysallı, yıllardır emek harcadıkları okuldan vazgeçmeyeceklerini belirterek şunları söyledi: “Çalışma şartlarımızı beğenmesek de başka bir okula gitmeyeceğiz. Çünkü bize gösterilen kapıdan yıllar önce girdik, bu kapıdan onlarca öğrencimizi üniversiteye uğurladık. Öğrencilerimize daha güzel yarınlar bırakmak için, bizden sonra İtalyan Lisesinde göreve başlayacak genç meslektaşlarımıza adil çalışma şartları oluşturabilmek için sesimizi yükseltiyoruz.”

“DÖRT YILDIR ÇÖZÜM BEKLİYORUZ”

Fırat Aydın, sorunların yeni olmadığına dikkat çekti: “Okul yönetimi ile sorunlarımızı çözüme ulaştırma girişimlerimiz dört yıl öncesine kadar uzanıyor. Çalışma ve ücret şartlarındaki eşitsizlikleri okul yönetimine gerek topluca gerekse bireysel olarak defalarca anlattık. Fakat her defasında sorunları çözmek yerine ‘Beğenmiyorsanız kapı orada’ cevabını aldık. Hakaretlere, işten çıkarılma tehditlerine ve mobinglere maruz kaldık. İtalyan meslektaşlarımızın ve velilerin Türk öğretmenlerin bu mücadelesine destek vermemesi için elinden geleni yapmaktadır. Gelinen noktada okul yönetimi çözüm iradesinden maalesef çok uzaktadır.”

“TÜRK ÖĞRETMENLER, ATALARI GİBİ EĞİLMEZ”

Tarih Öğretmeni A. İlhan Gülek, duruşlarını şu sözlerle özetledi: “Haksızlığa başkaldırıyoruz. Bugünkü ders konumuz: Bir Avrupalının bizim ülkemizde bize ikinci sınıf öğretmen muamelesi yapıp yapamayacağıdır. Bugün de onlara neden kötü muamele yapamayacaklarını öğreteceğiz. Anlamazsa ne yazık ki sınıfta bırakacağız. Kısaca Türk öğretmenler, ataları gibi eğilmez, ataları gibi bükülmez, ataları gibi öğretir.”