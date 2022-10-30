ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES/3 giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de...

ALES/3 hakkında güncel detaylar için gözler ÖSYM'ye (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) çevrildi. ALES/3 başvuruları 30 Eylül- 10 Ekim tarihleri arasında alındı. Şimdi de ALES/3 için geri sayım başladı. Peki ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES/3 giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM 2022 takviminde ALES/3 ile ilgili merak edilen detaylar yer aldı. ALES/3 20 Kasım 2022'de gerçekleştirilecek.

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sonuçları 9 Aralık 2022'de belli olacak.

ALES/3 GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sınav giriş yerlerinin, sınav tarihinden 10 gün önce açıklanması bekleniyor. Yani sınav giriş yerleri kasım ayının ilk haftasında açıklanabilir.



