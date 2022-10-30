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  4. ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES/3 giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de...

ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES/3 giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de...

30.10.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasım ayının gelmesine sayılı saatler kala ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) hakkında araştırmalar hız kazandı. ALES her yıl üç defa düzenleniyor. Peki ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES/3 giriş yerleri ne zaman açıklanacak? ALES/3 kasım ayında uygulanacak. İşte merak edilenler...

ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES/3 giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de...

ALES/3 hakkında güncel detaylar için gözler ÖSYM'ye (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) çevrildi. ALES/3 başvuruları 30 Eylül- 10 Ekim tarihleri arasında alındı. Şimdi de ALES/3 için geri sayım başladı. Peki ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES/3 giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM 2022 takviminde ALES/3 ile ilgili merak edilen detaylar yer aldı. ALES/3 20 Kasım 2022'de gerçekleştirilecek.

ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES/3 giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de...

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sonuçları 9 Aralık 2022'de belli olacak.

ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES/3 giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de...

ALES/3 GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sınav giriş yerlerinin, sınav tarihinden 10 gün önce açıklanması bekleniyor. Yani sınav giriş yerleri kasım ayının ilk haftasında açıklanabilir.

ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES/3 giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de...

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