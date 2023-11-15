ALES 3 SINAV TARİHİ 2023: ALES ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ALES sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Yüksek lisans yapmak için 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na girecek adaylar sınav yerlerini ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebiliyorlar. Öte yandan birçok kişi arama motorlarında "2023 ALES 3 sınavı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Ais.osym.gov.tr ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ALES sınavı 19 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HASNGİ TARİHTE?

ALES/3 sonuçları 5 Aralık'ta ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanacak.





